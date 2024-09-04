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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

曝柯文哲替邵琇珮說話原因！　黃暐瀚：她證詞有連結阿北就倒了

▲▼邵琇珮被移送至北檢。（圖／記者劉昌松攝）

▲被列為「關鍵被告」台北市都委會執行秘書邵琇珮，3日凌晨請回。（圖／記者劉昌松攝）

記者郭運興／台北報導

民眾黨主席柯文哲因京華城案遭調查，2日裁定無保請回。而被列為「關鍵被告」台北市都委會執行秘書邵琇珮，3日凌晨訊後也被請回，但限制出境出海及住居。對此，媒體人黃暐瀚3日表示，為何柯文哲主動幫邵琇珮講話，因為北檢在等「一個連結」，如果邵琇珮證詞能夠做出「會議基礎就在柯文哲市長指示」的連結，柯文哲就倒了。

柯文哲3日受訪，被問到真的不知道京華城容積率840％？柯文哲回應「現在我當然知道，當時是都委會用的，不然去找所有紀錄，我從來沒參與過」，他也替邵琇珮講公道話，「如果一個公文有那麼多人簽字，到最後不可以把責任推給某一個人，哪有這樣」。

黃暐瀚於節目《57爆新聞》表示，柯文哲主動幫邵琇珮講話「不能全都推給她」，邵琇珮起初被北檢誤列潛逃，後來她只是出國也主動到案，並不是被逮到的，顯示出她很坦蕩，沒什麼不能說明的。

黃暐瀚表示，邵琇珮過去是都委會執行秘書，所以京華城容積率從392%變560%，還有後續很多狀況，她都很了解，因為她就在會議當中。

黃暐瀚認為，所以北檢在等什麼？就在等「一個連結」，如果邵琇珮證詞，能夠做出連結「會議基礎就在於柯文哲市長指示」，那柯文哲就倒了，但如果邵琇珮證詞是「彭振聲銜市長之命」，那就會連結到彭振聲，證明彭可能說謊。

最後，黃暐瀚強調，為什麼柯文哲能無保請回？因為北檢要求羈押柯文哲是用貪污治罪條例第六條「明知違背法律」，可是柯文哲自稱「不知道」，意思也就是不知這件事違法，所以不能羈押，但如果邵琇珮證詞能證實「柯文哲知情」，明知很多委員反對，卻還硬做下去，那就會產生連結了。

▼柯文哲2日無保請回（圖／記者陳以昇攝）

▲▼柯文哲出來（圖／記者陳以昇攝）

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