北韓淹水太丟臉　金正恩震怒「槍決」地方官30人！怒斥豆腐渣工程

▲受凱米颱風外圍環流影響，北韓平安北道新義州鴨綠江氾濫，村莊慘遭淹沒。（圖／路透）

記者羅翊宬／綜合外電報導

今年第3颱風「凱米」的殘留水氣、加上梅雨鋒面滯留，導致北韓（朝鮮）鴨綠江7月底氾濫成災，平安北道、慈江道淪為重災區。儘管北韓最高領導人金正恩前往新義州視察、指揮救災，卻疏忽災情最嚴重的慈江道。先前金正恩表示將嚴懲未善盡防災責任的官員，如今傳出有30名官員慘遭槍決。

根據北韓官媒《朝中社》，北韓鴨綠江7月27日水位氾濫，平安北道新義州、義州約5000多名居民受困，金正恩隔天率領黨中央委員書記趙甬元、朴泰成從平壤趕赴災區，現場則由黨中央軍委會副委員長朴正天、國防相姜順南等人迎接，並指揮軍方駕駛直升機救出受困災民。

▲金正恩在現場擺起椅子，坐在椅上指揮救災，後方為協助搜救的軍用直升機。（圖／路透）

7月29至30日，金正恩旋即在新義州召開朝鮮勞動黨中央委員院第8屆第22次政治局非常擴大會議，宣布嚴格懲處洪災時「未善盡防災責任」的黨政官員，包括撤換社會安全相李泰燮、慈江道責任書記姜鳳峯訓之職務，由其他人遞補。

金正恩在會議上怒斥，「儘管有以國家為單位的非常災害危機應對系統，但災難初期卻未能正常運作，且防災相關設施的興建根本是『豆腐渣工程』，導致過去原本不會發生災害的地方，如今淪為重災區。」

南韓政府關係人士向南韓媒體《TV朝鮮》透露，根據其掌握到的最新消息，自從北韓7月底發生嚴重水災後，金正恩已經在短時間內「一次槍決」20至30多名地方官員，其中包括慈江道責任書記姜峯訓，其職務為一個地區的行政首長，相當於南韓的道知事。

▲▼金正恩搭乘黑色大型休旅車前往勘災，水淹到車輪處。（圖／達志影像／美聯社）

報導指出，由於慈江道內有許多座負責生產彈藥、飛彈發射台等軍需設備的工廠，因此從過去以來，慈江道責任書記大多由軍需專家擔任，其權力位階在朝鮮勞動黨排列第30多名以內，而遭到處決的姜峯訓過去也曾擔任軍需工業部副部長，曾隨同金正恩視察。

根據《自由亞洲電台》，其實先前南韓國家情報院就曾於8月28日透露，北韓的防洪設施與鴨綠江對岸的中國相比，根本就是亂蓋一通，因為中國遼寧省丹東市蓋起高達2.5公尺的鋼筋水泥防洪壁，然而北韓卻只用土堆蓋成1公尺高的堤防，一旦遇到暴雨洪水、加上西海（黃海）漲潮，就會使洪水流入北韓，造成軍民傷亡。