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花蓮縣府10億元振興券確定了！每人拿3000元　發放時間曝光

▲▼花蓮縣府10億元振興券確定了！每人拿3000元　發放時間曝光。（圖／花蓮縣府）

▲花蓮縣府確定3000元振興券確將於10月中旬發放。（圖／花蓮縣府）

記者鄒鎮宇／綜合報導

0403的地震與颱風對花蓮縣的經濟造成劇烈衝擊，為了提升花蓮整體消費市場的經濟活動，縣府在獲得議會的支持下，編列新台幣10億元辦理振興券。花蓮縣長徐榛蔚昨（2日）與縣內13鄉鎮市首長召開會議協調，希望透過振興券的發放及有限的使用期限，鼓勵鄉親消費、刺激花蓮經濟發展，恢復花蓮縣往昔經濟活力。

縣長徐榛蔚表示，0403地震後以及不斷的餘震與颱風，對於花蓮縣整體產業遭受極大的衝擊，對外道路一再中斷，影響遊客來花蓮旅遊意願，因此縣府提出振興券方案，並預計於10月中旬發放，希望透過振興券方式能夠促進更多消費，然而短期內的發放作業相當龐大，預計採取投票所方式進行身分認定及發放，今日特別與各鄉鎮市首長召開協調會議，透過地方間的合作，讓行政作業順利圓滿。

民政處長明良臻表示，目前振興券規劃於10月中旬發放，屆時整體工作人員將以投開票所方式進行作業，縣府也會協助各鄉鎮市公所的人力支援發放作業，以求行政效率。

花蓮縣政府為短期振興本縣經濟，向縣議會提報追加預算，並於8月初審議通過，目前縣府已成立工作小組，並結合各鄉鎮市公所，共同合作辦理本次的發放計畫，相關準備工作正如火如荼進行中。由於振興券是有價證券，為了讓繁複的振興券發放作業順利安全又有效率，縣府正積極努力地準備著各項細節工作，待準備就緒後將宣布確切發放時間與相關使用規則。

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