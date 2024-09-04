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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

賴清德「領土論」掀國際熱議　他建議：廣邀媒體展示璦琿條約原件

▲▼ 總統賴清德至成功嶺視導。（圖／總統府提供）

▲總統賴清德。（圖／總統府提供）

記者陶本和／台北報導

總統賴清德近日在電視專訪中反問中國「為什麼不拿回俄羅斯佔有璦琿條約所簽的那些土地？」掀起國際高度討論；對此，前國大代表黃澎孝4日建議，外交部實應打鐵趁熱，廣邀國內外媒體，藉由展示我國所典藏的《璦琿條約》原件，說明該條約的歷史意義與現實影響。從而展現中華民國主權傳承其來有自，以及中華民國在台灣持續存在的事實。

黃澎孝表示，《璦琿條約》是在清咸豐八年(1858年)五月二十八日，沙俄乘英法聯軍進攻天津時，用武力迫使清廷派其「黑龍江將軍」奕山與俄國「東西伯利亞總督」穆拉維約夫在璦琿(今黑河市)所簽訂的不平等條約。

黃澎孝說，透過該約，沙俄割去中國黑龍江以北、外興安嶺以南六十多萬平方公里的領土，幾乎是台灣的20倍大。

黃澎孝指出，1860年，第二次鴉片戰爭結束後，俄國又與清政府簽訂《中俄北京條約》將烏蘇里江以東包括海參威在內約40萬平方公里的領土割讓予俄國。他說，俄國後來將海參崴更名為「符拉迪沃斯托克」，意即「征服東方」之意，「成為中國百年國恥的指標性城市」。

黃澎孝表示，不論是《璦琿條約》或《中俄北京條約》的原始檔案，自民國成立後，就由清政府「總理各國事務衙門」後改為「外務部」的庫存檔，移交中華民國政府外交部，此舉亦意味著國家主權的遞嬗傳承。

黃澎孝提到，1948年年12月，徐蚌會戰大規模爆發後，國府為保護珍貴國家檔案，決定將前清總理各國事務衙門 與外務部之重要條約檔案六十箱，交由海軍中鼎艦於同年十二月二十七日運抵臺灣，並由國立故宮博物院負責管理典藏迄今。

對此，黃澎孝建議，既然賴清德總統舉《璦琿條約》為例，直攻中國在領土爭議上欺弱懼強的軟肋，引起國際媒體廣泛關注之際，外交部實應打鐵趁熱，廣邀國內外媒體，藉由展示我國所典藏的《璦琿條約》原件，說明該條約的歷史意義與現實影響。從而展現中華民國主權傳承其來有自，以及中華民國在台灣持續存在的事實。

黃澎孝認為，此舉也進而印證賴清德就職演說所強調的「中華民國與中華人民共和國互不隸屬」的立論基礎。

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