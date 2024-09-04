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賴清德問中國怎不收回俄國侵占領土　綠委喊讚再談習近平併台目的

▲▼總統賴清德接受專訪。（圖／年代提供）

▲總統賴清德接受專訪。（圖／年代提供）

記者皮心瑀／台北報導

總統賴清德接受《雅琴看世界》專訪時，面對中國以「領土完整」為藉口想併吞台灣，反問中國「為什麼不拿回俄羅斯佔有璦琿條約所簽的那些土地？」對此，民進黨立委許智傑表示，他很認同賴清德的說法，並指中國國家主席習近平，欺負台灣就是為凝聚國內勢力，加上覬覦台灣的戰略地位，這才是併吞台灣真正的目的。

賴清德近日接受《雅琴看世界》專訪時表示，中國常常拿一些事情當藉口，中國攻打台灣不是因為哪個人或政黨，說了什麼話或做了什麼事；他說，中國要併吞台灣也不是為了領土完整，如果真的為了領土完整，為何不拿回璦琿條約所簽的那些被俄羅斯佔領的土地？

許智傑表示，他很認同賴清德的論述，中國的領土，不論元朝清朝都不同，收復台灣是為了領土完整，只是習近平的說詞罷了，習近平為了鞏固政權，靠欺負台灣來凝聚國內勢力，又覬覦台灣的戰略地位，這才是併吞台灣真正的目的。如果真的是為了領土完整，中國早就應該向俄羅斯、蒙古等國要回過去歷史上失去的領土了。

對於賴清德的說法，中國截至3日晚間都尚未有，而俄羅斯已給予強硬回應，甚至用「吠叫」（俄文：лаять）一詞來形容賴清德，稱賴清德在美國人的煽動下，肆意「狗吠」，但這不會為他跟台灣人民帶來任何好處。

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