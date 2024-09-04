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俄羅斯嗆賴清德「領土論」吠叫　他酸圍事小弟：堂堂帝國淪中國打手

▲▼總統賴清德主持氣候變遷對策委員會。（圖／總統府提供）

▲總統賴清德。（圖／總統府提供）

記者杜冠霖／台北報導

針對中國以「領土完整」為理由，想併吞台灣一事，總統賴清德近日在電視專訪中反問中國「為什麼不拿回俄羅斯佔有璦琿條約所簽的那些土地？」掀起國際高度討論。中國截至3日晚間都尚未有，而俄羅斯倒是給予強硬回應，甚至用「吠叫」（俄文：лаять）一詞來形容賴清德。對此，台灣基進指出，中國還在沈默，俄羅斯卻如同圍事小弟為大哥積極叫囂，要奉勸俄羅斯，與其對中國獻媚，不如務實思考如何脫離烏克蘭戰場。

賴清德近日在電視專訪時，提到1858年清帝時期「璦琿條約」，將領土割讓給俄羅斯一事，他反問中國，「為何不拿回俄羅斯佔領的那些土地？」此番言論，引起國際高度討論。

台灣基進黨主席王興煥分析，以俄羅斯當局與中國友好的程度，以及對「一個中國」的服膺，不應誤解賴總統的談話 ， 賴總統只代表台灣，從來沒有意圖代表北京，且賴總統也很清楚指出，中國堅持要侵略台灣，就是想改變「以規則為基礎的世界秩序」，想在西太平洋或國際上成為霸權，為何俄羅斯要刻意誤解賴總統的言論呢？

王興煥引用賴總統提到的重點，「俄羅斯如今正處於最脆弱狀態」，也就是說，深陷侵略烏克蘭戰爭泥淖而進退不得的俄羅斯，國力已孱弱到必須討好另一個國際流氓─中國，淪為中國小弟，證據就是，被賴總統指控為侵略者的中國還在沈默，俄羅斯卻如同圍事小弟為大哥積極叫囂，他感嘆，堂堂一個在20世紀以來打得中國敢怒不敢言的帝國，如今卻淪落為中國的打手，令人唏噓。

王興煥指出，撇開「大哥與小弟」關係的百年變化，俄羅斯與中國確實有相似的帝國本質，俄羅斯以「泛斯拉夫主義」訴求烏俄同文同種做為兼併烏克蘭的藉口；中國亦然，以「泛中華主義」的謊言訴求台灣中國同文同種，所以侵略台灣合理。俄羅斯與中國，普丁與習近平，不管誰是大哥誰是小弟，都是與和平、文明的國際秩序為敵，沆瀣一氣。

王興煥認為，飽受中國侵略威脅的台灣，最了解中國的不可信，他奉勸俄羅斯，與其對中國獻媚，不如務實思考如何脫離烏克蘭戰場。

對於賴清德說法，中國官方截至4日都未有相關回應，倒是俄羅斯外交部有正式回應。開宗明義，俄羅斯外交部就提及2001年7月，與中華人民共和國簽署的「睦鄰友好合作條約」。該條約明定相互放棄對方的任何領土要求；2004年10月，中俄又簽署「俄中邊界東段補充協定」。

不過，俄羅斯外交部後續仍強調他們堅持「一個中國原則」，認為中華人民共和國是唯一合法政府，台灣當局無權代表北京發表任何聲明，並且期盼台灣在看待涉外事務時，不要太高估自己。俄羅斯外交部甚至以「狗吠」（俄文：лаять）一詞來形容賴清德，認為賴清德在美國人的煽動下，可以肆意「狗吠」，但這不會為他跟台灣人民帶來任何好處。

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