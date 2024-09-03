賴清德軍人節履行諾言　親赴「八二三戰役遺族」家中致意

▲總統賴清德親赴八二三戰役遺族家中拜訪致意。（圖／總統府提供）



記者陶本和／台北報導

適逢九三軍人節，總統賴清德上午依慣例赴國民革命忠烈祠，主祭「中華民國113年秋祭忠烈殉職人員典禮」；下午結束嘉義行程後，他也履行諾言，前往八二三戰役遺族呂陳氣阿嬤位於台南新化的家中拜訪，帶著水果禮盒跟阿嬤致意，並感謝她的先夫呂松全對國家的奉獻。

「中華民國113年秋祭忠烈殉職人員典禮」於3日上午10時，在台北圓山國民革命忠烈祠隆重舉行，賴清德親臨主祭，副總統蕭美琴、行政院長卓榮泰、立法院長韓國瑜及監察院長陳菊陪祭。

此外，由於賴清德日前在八二三戰役66週年時，於金門主持追思活動，得知來自台南的呂陳氣阿嬤遺族每一年都會赴金門參加追悼典禮，他則交辦幕僚抄下阿嬤的住家地址，並承諾日後會親自到台南親自探訪。

在九三軍人節這一天，賴清德則履行諾言，在結束嘉義行程後，便前往位於台南新化的呂家，向呂陳氣阿嬤慰問致意，感謝其先夫呂松全對國家的奉獻。

賴清德表示，在金門看到呂陳氣阿嬤時，他感到相當不捨，因此他在軍人節特地拜訪呂家，代表國家致上謝意，今天聽聞呂陳氣阿嬤早年處境困難、獨自扶養孩子，但一路走來依然勇敢、堅毅、有志氣，為國家、家庭與社會努力打拚，令人十分感動。

賴清德感性表示，「那個年代的媽媽都非常偉大」，並題字「偉大母親」送給呂陳氣阿嬤，感謝其先夫呂松全當年保衛國家，同時感謝呂陳氣阿嬤的犧牲奉獻。