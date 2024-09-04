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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

林右昌拜會華府談兩岸政策　「美方態度明確、認定賴清德路線」

▲▼林右昌訪美。（圖／民進黨提供）

▲林右昌訪美。（圖／民進黨提供）

記者杜冠霖／台北報導

民進黨秘書長林右昌於華府時間3日中午赴華府全球台灣研究中心（GTI）發表演說，並拜會華府官員及智庫學者進行閉門座談，林右昌指出，賴清德強調和平是唯一選項，雖然台灣有追求和平的理想，但對中國不能抱有幻想。林會後也轉述，美方學者在會談中多肯定賴總統穩健的外交與兩岸政策，也認為國防改革至關重要，白宮國安顧問蘇利文（Jake Sullivan）日前公開表示美方認定賴總統致力維持現狀與和平穩定，美方態度已十分明確。

此行首日即赴GTI發表演說，林右昌表示，台灣在印太地區的安全與經濟領域扮演不可或缺的角色。他回顧自己在2019年卸任民進黨代理黨主席後，應邀訪美的經歷，並指出當時便已提出台灣為「亞太自由民主之錨」，闡述台美應在印太安全的高度，重新建構新的政治與經濟架構。

林右昌重申，「兩岸沒有台灣問題，只有中國問題；印太安全的關鍵在台灣，而台灣安全的關鍵在經濟安全」，五年過去，全球經歷了諸多變遷，尤其在COVID-19疫情期間，台灣展現了強大的防疫能力、經濟韌性與科技實力，讓世界看到台灣是不可或缺的關鍵力量。

針對台灣的經濟表現成長穩健，林右昌指出：「馬英九前總統曾表示，兩岸關係不好，台灣經濟不會好。但事實證明，疫情以來，台灣的經濟反而越來越好。」林提到，自2019年起，台灣的投資結構發生重大轉變，資金從中國回流台灣，並且在2020年至2023年，台灣銀行業存款餘額平均每年增長達3.4兆台幣。2016年至2023年，台灣的平均經濟成長率達到3.16%，人均GDP突破34000美元，超越南韓。

在國防領域，林右昌則表示，賴清德強調和平是唯一選項，雖然台灣有追求和平的理想，但對中國不能抱有幻想，中共奪取台灣的意圖並未隨政黨輪替而改變，只是策略和手段有所不同。從陳水扁時代，中共透過砲彈加飛彈；馬英九時代，使用銀彈；到蔡英文時代，則是砲彈、飛彈、銀彈、認知作戰；現在的賴清德總統，中共除了總結了以上的所有手法外，更透過假訊息加上法律戰，企圖干擾滲透台灣社會。

而面對台灣的政治局勢方面，林右昌談到，民進黨作為一個執政即將邁入第九年的政黨，已具備穩健的執政經驗和自信。他表示，2000年民進黨首次執政時缺乏中央執政經驗，但如今面對朝小野大的局面，情況已大不相同。民進黨政府在經過八年執政後，已成為成熟且有經驗的執政團隊。

林右昌也指出，國民黨在立法院推動的「國會擴權」法案，正在侵害台灣的民主法治與人民權益，引發了大規模的「青鳥行動」街頭抗議。民進黨政府為捍衛憲政體制，已分別由總統府、行政院、立法院與監察院提出釋憲案，並強調這將為台灣內部政治帶來全新挑戰。

林右昌也於會後轉述表示，美方學者在會談中多肯定賴總統穩健的外交與兩岸政策，也認為國防改革至關重要。至於美方官員，林右昌表示基於雙方互信不便透露談話內容，但指出白宮國安顧問蘇利文（Jake Sullivan）日前公開表示美方認定賴總統致力維持現狀與和平穩定，美方態度已十分明確。

林右昌表示，他向美方強調，政府這幾年不斷提升我國戰力，明年軍事預算也比今年更多，也提高訓練、購買精良武器及設備，台灣會持續向國際社會展現守護國家的決心。

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