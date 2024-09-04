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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

前幕僚：柯文哲字很醜，但京華城可能圖利不可能不知道

記者邱晟軒／綜合報導

柯文哲因涉入京華城弊案，日前遭聲押後，台北地方法院裁定無保請回。檢方於（3）日提出抗告，高等法院預計今（4）日做出裁定，決定柯文哲的後續司法命運。對此，柯文哲前幕僚吳靜怡直言：「大家都知道柯文哲字很醜，但京華城可能圖利，柯文哲不可能不知道。」

針對有媒體揭露「TO彭副：他們的結論是什麼？原則很簡單，公務員不坐牢。Ko」，這張關鍵便簽內容。吳鏡怡今天在臉書發文表示，柯文哲有沒有犯意？又或者，他的道德要求是不是只有不坐牢？都發局的公務員是不是承受了皇上般的諭旨才必須想盡辦法的為柯文哲「市民服務」達標而違背明知可能圖利京華城的良心。

「柯文哲緊咬著數十位的公務員成為他的保護傘，真的不要臉。」吳靜怡指出，大家都知道柯文哲字很醜，但京華城可能圖利，柯文哲不可能不知道。

▲▼民眾黨主席柯文哲出門。（圖／記者許靖騏攝）

▲吳靜怡：柯文哲字很醜！「但京華城可能圖利，柯文哲不可能不知道」。（圖／記者許靖騏攝）

此外，吳靜怡還提到「木可與柯的小草煉金術」，指出柯文哲在政治獻金問題上亦涉入深重。她寫道：「柯文哲號召民眾黨霸凌李文宗，但李文宗後半輩子的付出豈不是為了柯小人；小李子有罪，柯文哲更應當有罪！」

吳靜怡指出，柯文哲競選總部的財務長李文宗，從證人轉為被告，並已以200萬元交保。她暗指，李文宗與柯文哲之間長達五十年的友情與利益關係是柯文哲逃避責任的關鍵。

吳靜怡進一步揭露「木可公關」在柯文哲體系中的角色，認為柯文哲透過該公司進行套利，並指控其私人帳戶中有多筆不明資金，這些資金可能涉及政治獻金甚至與京華城案有關。她說：「木可公關是柯文哲事業體中很重要套利的一環，利用私人公司的彈性巧立名目將各種錢匯聚公司。」並強調，這些不明資金金額達數千萬元，但至今仍未能交代清楚。

最後，吳靜怡認為，京華城案受到高度關注的是因為會被關，但柯文哲政治獻金案勢必已經罪證確鑿！即便只會因為偽造文書或是政治獻金未申報，只要定罪，柯文哲一樣政治性社死。

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