國慶主視覺遭網諷「華國美學」　洪孟楷挺：韓國瑜真的做對了！

▲立法院長韓國瑜主導國慶籌備委員會，2024年國慶主視覺出爐。（圖／翻攝中華民國讚國慶臉書、記者林敬旻攝）



記者崔至雲／台北報導

立法院長韓國瑜為國慶慶籌會主委，慶籌會3日在臉書粉專曝光今年國慶主視覺，不僅出現國花梅花，更以國旗青天白日滿地紅三色做設計，但有網友嘲諷「華國美學回來了」。對此，國民黨立委洪孟楷指出，怎麼一個月前當民進黨高官們手持青天白日滿地紅國旗奧運加油時，怎麼就沒有聽到側翼抱怨呢？國旗是經典、是驕傲，絕對不是偶一為之的消費。打從心裡認同這面國旗，回歸到對國慶大典的重視，沒有偷渡意識形態，韓國瑜這次真的做對了。

洪孟楷指出，113年國慶典禮主視覺出爐，回歸青天白日滿地紅元素，設計美學各有特色，但標語回歸到典禮的本身，不是「這個國家」、不是偷渡政治意識、就簡單明瞭的八個字「中華民國生日快樂」，讓海內外都看見中華民國存在的事實。

洪孟楷提到，過往八年蔡政府時所主導的主視覺，多出許多不同色系，美其名是多元，但實際上卻淡化了象徵我國國旗的紅藍白三色。但重要的是在視覺或典禮設計上，往往正式國名曖昧不明，造成每年都有媒體或國人在乎是慶祝誰的生日？

「當生日典禮的壽星沒被凸顯，又怎麼能夠叫做重視？」洪孟楷說，而韓國瑜所主導國慶籌備會，今年標語簡單明瞭，就是凸顯壽星、彰顯生日，讓外界都了解，也絕不忽視中華民國歡慶113年的事實，並且也堅信能繼續長治久安。

洪孟楷強調，身為國家的一份子，就是尊重。尤其是一些綠營側翼還在冷嘲熱諷自貶這是「華國美學」；怎麼一個月前當民進黨高官們手持青天白日滿地紅國旗奧運加油時，怎麼就沒有聽到側翼抱怨呢？說穿了，國旗是經典、是驕傲，絕對不是偶一為之的消費。打從心裡認同這面國旗，回歸到對國慶大典的重視，沒有偷渡意識形態，韓國瑜這次真的做對了。

