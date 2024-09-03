中秋、國慶沒連假「國道採單一費率」　疏運措施一次看

▲中秋節前一個周末預估仍有不少車潮。（資料圖／記者呂佳賢攝）

記者李姿慧／台北報導

中秋、國慶假期接力，由於今年兩節日沒有連假，國道將不實施免收費措施，國道採單一費率，通行費打75折，但無20公里免費。高公局表示，中秋預估民眾可能會自行請假連休4天，國5預料將有大量車潮，實施匝道封閉和高乘載管制。

今年中秋節為周二，因屬民俗節日，預估不少民眾可能會周一自行請假連休4天，高公局研判中秋節前之周六、周日（14日、15日）及中秋當日（17日），國5將有大量往宜蘭旅遊車潮，尖峰時段可能有排隊回堵狀況。

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高公局表示，中秋節前一個周末預估交通量約108到110百萬車公里，較一般假日104百萬車公里多，中秋節當天則預估有100百萬車公里，比周末少一些，但較平日高。

不過根據國道交通量大數據資料研判，國5南向南港系統至頭城路段於中秋節前一個周六的清晨5時到下午3時，及北向宜蘭至坪林路段於節前一個周日下午3時到晚間8時、中秋節當日下午2時到晚間7時，車速恐低於每小時40公里。

▲中秋節國道交通疏導措施。（圖／高公局）※點圖放大

高公局指出，為紓緩國5尖峰時段壅塞情形，國5將實施匝道封閉、高乘載管制及匝道儀控等措施，包括9月14日清晨5時到中午12時實施國5石碇及坪林南向入口封閉；9月15日下午3時到晚間8時實施國5蘇澳、羅東、宜蘭、頭城北向入口高乘載管制措施，建議民眾多搭乘公共運輸或改走替代道路，國5實施多項大客車優先通行措施，搭大客車將比自行開車可節省30分鐘以上。

高公局也指出，今年國慶日10月10日為周四單一假日，因非民俗性假日，研判當日以短途單日旅遊旅次為主，預估交通量與平日相近。考量假期當日都會區周邊景點可能出現一日遊車潮，導致鄰近景點之高速公路路段出現局部壅塞，將採機動開放路肩、匝道儀控等措施進行交通疏導。

國慶日也將實施單一費率，即通行費打75折、無20公里免費收費，籲請短程用路人儘量利用地方道路前往目的地。