國慶主視覺圖「你給幾分」掀2派大戰　他讚：看得出是中華民國生日

▲2024國慶主視覺照片，他好奇「大家願意給幾分」。（圖／中華民國讚國慶粉專）

網搜小組／趙蔡州報導

下個月就是雙十國慶，國慶籌備委員會3日公布國慶主視覺，由2個「十」字結合「國花」梅花，並使用「青天白日滿地紅」國旗配色。有網友好奇，這次國慶主視覺「大家願意給幾分」，貼文一出立刻引發網友熱議。

有網友在批踢踢轉貼了，國慶籌備委員會公布的國慶主視覺照片，表示今年的造型有國花梅花，加上國旗青天白日滿地紅的顏色，「這樣的主視覺造型大家給幾分呢，大家覺得有代表中華民國嗎？」

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▲國慶籌備委員會3日公布國慶主視覺照片。（圖／中華民國讚國慶粉專）

貼文一出掀起兩派網友論戰，一派網友批評，「醜到炸，喜歡的都是老人吧」、「看顏色以為慶祝對岸十一，藝術真難懂，越來越有共產黨的味道了」、「0分華國美學正常發揮」、「國民黨執政的味都飄出來了，前幾年比較好」、「搞得像十字軍一樣」、「滿滿獨裁感」。

另一派網友則說，「看得出來是中華民國生日，給過，之前根本不知道在慶祝什麼」、「韓國瑜主導，才有真正國慶的感覺」、「好看啊，過去刻意淡化中華民國象徵元素才奇怪吧」、「100分，中華民國就該是這個配色」、「不講意識型態，純紅藍比過去幾年大染缸好看太多了，以前一堆顏色看起來就很雜亂」。