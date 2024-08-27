男在家突倒地失去呼吸心跳！暖警協助救護車開道　5分鐘送醫搶命

▲草屯暖警吳季泓積極協助救護、開道縮短送醫時間，救回已無呼吸心跳的男子一命。（圖／記者高堂堯翻攝，下同）

記者高堂堯／南投報導

草屯鎮一名男子日前在家中突然倒地、失去意識及呼吸心跳，轄區派出所警員吳季泓接獲消防局通報後立即趕往現場，除安撫現場所有親友情緒、讓救護人員得以專心實施急救，更在下班交通尖峰時段以警車開道，讓救護車縮短2/3路程、僅花5分鐘就迅速將男子送至醫院急救、恢復心跳，及時挽回一條寶貴生命。

草屯警分局指出，復興派出所20日下午接獲消防局119轉報，稱於草屯鎮碧峰路282巷內一戶人家有民眾失去生命跡象，該所警員吳季泓馳赴現場，發現該男子躺臥地上；家屬指出他當天下午在家中突然疲軟倒地，渾身不斷冒出冷汗，且已失去意識及呼吸，除立即撥打119請求救護，同時也嘗試施作心肺復甦術、持續到警消人員到達。

吳季泓見狀立即指示其親友讓男子平躺、等待救援，並安撫眾人情緒以讓出空間、維持救護秩序，救護人員也幾乎同時到場，先安裝自動體外心肺復甦機實施急救，並迅速以擔架將患者送上救護車。

因當時正逢下班交通尖峰時段，吳季泓考慮救命需爭分奪秒，也以警車先行開道，運用警笛疏導沿途擁塞車潮，使讓救護車更能順利行駛，使原本約15分鐘的路程縮短成5分鐘；昏迷男子也在到院後恢復心跳並住院觀察，家屬才終於放下心中大石，對警消人員的通力救命之舉頻頻稱謝。