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美研究：中國認知戰冒充美國選民　大選前分化民眾

▲美中貿易戰、中美貿易戰、美中關係、中美關係、抗中法案。（圖／路透）

▲美中對抗。（圖／路透）

文／中央社

美國社群媒體帳戶分析公司Graphika最新研究顯示，在11月5日美國總統大選前，一項中國社群媒體影響力行動，冒充美國選民，誹謗美國政治人物，並推送造成分裂的資訊。

路透社報導，這是已知中國政府有關行動的一部分，分析家稱之為「垃圾訊息偽裝」（Spamouflage）或「龍橋」（Dragonbridge），任務是將混合的垃圾訊息及針對性宣傳推送至網路上。

根據專家，中國至少從2017年起就積極進行「垃圾訊息偽裝」行動，但隨著2024年美國總統大選逼近，如今更加強攻勢，已利用逾50個網站、論壇及社群媒體平台上的數以千計帳號。

Graphika在社群平台X及TikTok上，各自發現15個及1個「垃圾訊息偽裝」帳號，這些帳號都自稱是美國公民或媒體機構。

此外，Graphika還強調，在YouTube及Instagram上也有其它與那些帳號有關的個人資料，但在報告完成前，他們已被停權。

根據Graphika強調的一個例子，中國影響力行動冒充成美國反戰人士，特工們使用X上多個帳號創造迷因，將共和黨總統候選人川普貼上「騙子」的標籤，顯示他穿著橘色囚服稱現任總統拜登是「懦夫」。

據報導，「垃圾訊息偽裝」的訊息似乎未偏袒美國政治光譜中某一方，無論是民主黨人或共和黨人，而是意圖放大對美國社會及政府的現有批評。

Graphika研究團隊主管史塔布斯（Jack Stubbs）指出，這份報告主要重點是，「垃圾訊息偽裝」在滲透及影響美國政治對話方面變得更具侵略性。

史塔布斯還表示，這很重要，因為這顯示中國針對美國的影響力行動正在進化，正從事更高級的欺騙行為，直接鎖定社會中既根本且高度敏感的裂痕。

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