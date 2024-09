你的手機真的在偷聽！FB盟友行銷簡報外洩　曝用麥克風收集數據投廣告

▲CMG驚爆Facebook、Google、亞馬遜等科技巨頭都使用了他們的監聽服務,向用戶精準投放廣告。(示意圖/VCG)

記者葉睿涵/編譯

長久以來,不少人都懷疑手機似乎在竊聽自己的談話內容。最近,Facebook行銷合作夥伴一張外流的募資簡報(pitch deck)揭示了手機監聽用戶對話的可能性,引發公眾對隱私安全的廣泛關注。

據《每日郵報》報導,Facebook行銷合作夥伴考克斯媒體集團(CMG)透露,公司透過手機、筆電,甚至是智能居家助理的麥克風來竊聽用戶談話,使用「主動傾聽」軟體(Active-Listening)來收集和分析「實時意向數據」(real-time intent data),並將這些資料用於精準廣告投放。

報導稱,這項技術被用來識別那些正在考慮購買某種產品或服務的用戶,從而向他們展示相應的廣告,而CMG也在簡報中將Facebook、Google,以及亞馬遜等科技巨頭稱為「CMG的客戶」,暗示這幾家企業都是用了CMG的「主動傾聽」服務來瞄準消費者。

404 Media previously reported Cox Media Group (CMG) was advertising a service that claimed to target ads based on what potential customers said near device microphones. Now, here is the pitch deck CMG sent to prospective companies: https://t.co/o4XxXbZMcD