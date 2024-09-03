你的手機真的在偷聽！FB盟友行銷簡報外洩　曝用麥克風收集數據投廣告

▲CMG驚爆Facebook、Google、亞馬遜等科技巨頭都使用了他們的監聽服務，向用戶精準投放廣告。（示意圖／VCG）

記者葉睿涵／編譯

長久以來，不少人都懷疑手機似乎在竊聽自己的談話內容。最近，Facebook行銷合作夥伴一張外流的募資簡報（pitch deck）揭示了手機監聽用戶對話的可能性，引發公眾對隱私安全的廣泛關注。

據《每日郵報》報導，Facebook行銷合作夥伴考克斯媒體集團（CMG）透露，公司透過手機、筆電，甚至是智能居家助理的麥克風來竊聽用戶談話，使用「主動傾聽」軟體（Active-Listening）來收集和分析「實時意向數據」（real-time intent data），並將這些資料用於精準廣告投放。

報導稱，這項技術被用來識別那些正在考慮購買某種產品或服務的用戶，從而向他們展示相應的廣告，而CMG也在簡報中將Facebook、Google，以及亞馬遜等科技巨頭稱為「CMG的客戶」，暗示這幾家企業都是用了CMG的「主動傾聽」服務來瞄準消費者。

404 Media previously reported Cox Media Group (CMG) was advertising a service that claimed to target ads based on what potential customers said near device microphones. Now, here is the pitch deck CMG sent to prospective companies: https://t.co/o4XxXbZMcD — 404 Media (@404mediaco) August 27, 2024

外流的募資簡報並未寫明CMG的「主動傾聽」服務是在持續監聽用戶，或是只在用戶打電話等麥克風被開啟的特定時間進行監聽，但這次洩漏的資訊進一步引發了人們對智慧型裝置是否持續監聽用戶的猜測。

事件曝光後，Google迅速將CMG從其合作夥伴計畫中移除，而Meta則表示正在審查CMG的行為是否違反了服務條款。此外，亞馬遜也向媒體澄清，其廣告部門從未與CMG合作過，但如果其行銷合作夥伴違反了規定，將採取行動。

此前，CMG在2023年11月發布的一篇部落格文章中宣稱，儘管「主動傾聽」看起來令人擔憂，但其行為是合法的，並指出用戶在安裝新應用程式時通常會同意相關條款。這篇貼文現已被刪除，但CMG的說法解釋了為什麼即使某些地方禁止人們在不知情的情況下被錄音，CMG仍可逃避法律責任。截至目前為止，CMG還未回應媒體對此事的置評請求。