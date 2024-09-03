護理系學生晨跑遭移民殺害！美大選搖擺州喬治亞添變數

▲美國女大生晨跑時遭到殺害，一名無證移民被指控犯案。（圖／路透）



文／中央社

美國南部喬治亞州一座寧靜的湖邊，一堆球鞋堆成臨時紀念碑，紀念晨跑時遭殺害的護理系學生萊里。由於一名無證移民被控犯案，這起案件已成為美國總統大選的移民議題新戰場。

法新社報導，萊里（Laken Riley）的死因被歸咎於一名來自委內瑞拉、沒有合法身分文件的移民，激起喬治亞州（Georgia）的移民問題辯論。喬治亞州是11月美國總統大選的關鍵搖擺州之一。

萊里是雅典（Athens）奧古斯塔大學（Augusta University）學生，她的遺體今年2月在喬治亞大學（University of Georgia）校區一座湖泊旁的樹林裡被發現，當局判定萊里死於頭部鈍挫傷和窒息，得年22歲。

案件嫌疑人被控犯下謀殺、重傷害和強姦未遂等罪。

隨著數百人聚集在一起進行守夜悼念活動，萊里之死迅速被捲入在美國意見分歧的移民辯論。

▲川普將移民的責任推到賀錦麗身上。（圖／路透）



對23歲的雅典大學生特納（Emma Turner）來說，不應從移民角度看待萊里的死亡：「我們必須從個人行為的角度來看待他（嫌疑人）。美國是建立在人民自由前來的基礎之上。」

但20歲的喬治亞大學物理系學生施里夫（Will Schlief）表示：「殺死她的那個傢伙，他是越過邊境而來。這怎麼會不是政治問題？」

施里夫說：「這絕對會影響我在11月的投票。」他聲稱嫌疑人是從德州（Texas）人滿為患的拘留中心被釋放，「因為有太多人越過了邊境」。

共和黨總統候選人川普（Donald Trump）把美墨邊界修築高牆列為他首次競選總統的主要政見，他在今年7月的共和黨全國代表大會上特別提起萊里，並親自向她的父母致意。

川普在造勢場合上將移民斥為「殺人凶手、毒販和人口販運者」，稱他們「數以10萬計」被放進來「侵略」美國，並將責任完全推到他的競選對手、民主黨籍現任副總統賀錦麗（Kamala Harris）身上。

然而根據數項研究，沒有證據顯示移民會比土生土長的美國人犯下更多罪行。