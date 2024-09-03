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新北大鵬國小水域運動增利器　輕艇激流AR實境體驗開箱

▲新北大鵬國小水域運動增利器 輕艇激流AR實境體驗開箱。（圖／新北市大鵬國小提供）

▲新北大鵬國小水域運動增利器，輕艇激流AR實境體驗開箱。（圖／新北市大鵬國小提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

新北市大鵬國小113學年度迎新活動於8月30日登場，新購置的輕艇激流AR（擴增實境）系統首度讓一年級新生開箱體驗。近年來利用北海岸的天然資源推廣輕艇運動，每年辦理的水域運動體驗課程，一推出即以秒殺的速度報名額滿。校長許聰顯表示，北海岸的雨季較長，水域運動體驗的時間有限，為持續讓學童認識輕艇運動，經由財團法人義美體育文教基金會贊助經費引進輕艇激流AR（擴增實境）系統，讓孩子們在室內不下水的情況下，也能感受到身體核心的控制與划船的樂趣。

大鵬國小主任謝雅萍表示，輕艇也就是俗稱的獨木舟，不論在溪流、湖泊甚至是海洋都能進行的一項水域運動，近年來教育部推廣海洋教育不遺餘力，加上民眾休閒運動的風氣日盛，輕艇運動成為極受歡迎的運動。

大鵬國小校長許聰顯表示，大鵬國小周遭的自然環境有溪流、有小型湖泊，都可以做為輕艇運動的場域，但北海岸的雨季較長，只要戶外下雨，水域運動就會受限，今年暑假購置輕艇激流AR系統，讓孩子們在室內也可以練習划船，成為平時訓練的利器。這套AR設備建置後，大鵬國小一年級的新生在開學第一天就立即開箱體驗，成為大鵬國小首批利用AR系統體驗輕艇運動的學生。

▲新北大鵬國小水域運動增利器 輕艇激流AR實境體驗開箱。（圖／新北市大鵬國小提供）

許聰顯說，AR系統體驗輕艇運動為小一新生迎新闖關活動的其中一個關卡，小一新生及家長滿懷期待進行體驗，新生們拿著槳看著螢幕蓄勢待發的準備划船，划船體驗時學生必須以正確的姿勢握槳，螢幕裡的輕艇才能前進，同時又可以兩人進行比賽，除了練習划槳的姿勢外，也增進體驗活動的刺激感，小一新生第一天上學就體驗到新奇又好玩的輕艇激流活動，小朋友們玩得大呼過癮還捨不得放下槳。

許聰顯表示，2024的巴黎奧運，我國的輕艇激流選手表現相當精采，給孩子們樹立了努力的目標。因此，十分感謝新北市政府教育局引進義美體育文教基金會的協助，讓大鵬國小推廣輕艇運動可以不受天候影響，希望能培養孩子對於水域運動有更多的認識及學習的興趣。在新北市政府教育局持續推動海洋教育的發展下，說不定代表臺灣征戰奧運的下個世代選手就來自於北海岸。

▲新北大鵬國小水域運動增利器 輕艇激流AR實境體驗開箱。（圖／新北市大鵬國小提供）

▲新北大鵬國小水域運動增利器 輕艇激流AR實境體驗開箱。（圖／新北市大鵬國小提供）

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