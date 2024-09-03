快訊／電扇弒父相驗大逆轉！　新北父「持利器殺子」雙雙陳屍臥房

▲涂姓父子遺體於3日下午相驗，檢方判斷應是父親持利器殺子。（圖／記者陳以昇攝，下同）

記者陳以昇、戴若涵／新北報導

新北市蘆洲區三民路一處民宅2日爆出雙屍命案！一對涂姓父子被發現時，已明顯死亡，因涂父頭部有疑似遭電扇重擊的鈍器傷，兒子手部及電扇都有血跡，初步懷疑是兒子弒父，但經相驗過後，檢方發現應為父親持利器攻擊兒子後再自戕，案情大逆轉。

據了解，涂家一家包括69歲涂父、涂母、40歲大姊、39歲長子、30歲次子在內，總共5人。父母及2子均患有疾病，為社會局的列管對象，涂母一個多月前被送至八里療養院，涂家大姊婚後住在汐止，至於涂父、涂家2子則同住家中，平時有社會局居家照護員到家協助。

涂姓父子3人的居家照護員日前發現，涂家大門深鎖聯繫不上人，2日傍晚5時許，驚覺不對勁趕緊通知里長。警消破門後發現，涂父、涂姓長子倒臥臥室內、已無生命跡象，而涂姓次子則是全裸蹲坐在客廳內，精神狀況不穩定。

原先警方認為，涂父頭部有疑似遭電風扇重擊的鈍器傷，電扇及大兒子手部均沾有血跡，初步懷疑是大兒子持電風扇將父親砸死後再輕生，但檢方3日下午相驗結束，依照鑑識人員現場採證、檢察官及法醫檢視傷痕後發現，事發當時應是涂父先持刀刺殺兒子胸口，大兒子中刀後持電扇反抗，但過程中因失血過多倒地身亡，父親見狀持刀自戕，2人身上均不只一處刀傷。

▲涂姓大姊、姊夫。（圖／記者陳以昇攝）

涂姓大姊3日下午現身板橋殯儀館，對檢方判斷結果無意見，因此遺體不再進行解剖，將直接發還家屬處理相關後續事宜。

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