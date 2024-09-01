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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

力挺謝國樑！郝龍斌：舉頭三尺有神明　蒼天保護善良的人

▲力挺謝國樑！郝龍斌：舉頭三尺有神明。（圖／記者郭世賢翻攝）

▲郝龍斌赴基隆力挺謝國樑。（圖／記者郭世賢翻攝，下同）

記者郭世賢／基隆報導

前台北市長郝龍斌於今（1日）與立法委員林沛祥、基隆市議員連恩典、曾紀嚴、鄭愷玲及多位暖暖區里長，一同力挺基隆市長謝國樑，並參拜基隆碇內承福宮。郝龍斌呼籲基隆市民，一起用「不同意罷免」票來肯定謝國樑。

郝龍斌表示，看到這麼多人相挺勇於捍衛市產的謝國樑市長很是欣慰。他強調謝國樑與林右昌前市府不同，謝盡全力抵擋權力的魔戒與財團的誘惑，是一個愛鄉土而堅持理念的市長。

郝龍斌指出，如今罷免的理由早已一一消失，罷免的正當性早已蕩然無存，但罷免仍在持續進行，就是因為民進黨想藉罷免之名，行護大日之實，企圖隻手遮天，更以謝國樑罷免案為明年的立委大罷免潮暖身。

▲力挺謝國樑！郝龍斌：舉頭三尺有神明。（圖／記者郭世賢翻攝）

郝龍斌強調，舉頭三尺有神明，蒼天不饒惡人，公道自在人心，大日行賄林右昌市府已被起訴，相信蒼天也一定會保護善良的人，期望基隆市民能勇敢站出來，用手中的不同意罷免票一起給謝國樑力量！

謝國樑表示，本次邀請郝龍斌市長，是期待借助郝市長在暖暖的好人氣與影響力來給自己助力。他強調，針對東岸商場案，基隆市府的作為均屬依法行政。因2022年下半年大日公司負責人已遭收押並已認罪，為維護市民權益，市府無法與有弊案的企業合作，也因此東岸商場無法繼續讓大日經營。

謝國樑最後強調，雖然罷免不具正當性，甚至許多市民朋友都不知道罷免理由，但罷免案仍然成案並持續進行，呼籲大家一定要出來投不同意罷免票。

隨後，郝龍斌一行人並與前立委徐少萍、議員郭美秀與前議員陳江山共同享用蜀風小吃店，給予在地美食最大的支持，也期待民眾能夠出來投不同意罷免票，給最用心經營在地的謝國樑市長肯定與支持。

►聽Podcast ＃我在案發現場

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