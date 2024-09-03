死因曝光！新北父「刀捅胸口」再自刺頸　兒砸電扇反擊倒血泊亡

▲新北雙屍命案，檢方前往板殯進行相驗。（圖／記者陳以昇攝，下同）

記者陳以昇／新北報導

新北市蘆洲區三民路一處民宅2日爆出雙屍命案！原先警方認為是兒子弒父的人倫悲劇，但經鑑識人員現場採證及法醫檢視傷痕發現，應是父親持刀殺子後自戕。

回顧整起案發經過，社會局居家照護員日前赴涂家時發現，涂家大門深鎖，也聯繫不上人，2日傍晚趕緊通知當地里長協助查看情況。警方獲報後破門，卻驚見涂父、涂姓長子雙雙陳屍臥室內，涂姓次子則是全裸蹲坐客廳內，精神狀況不穩定。

因涂父頭部有疑似遭電風扇重擊的鈍器傷，而電扇及大兒子手部均沾染上血跡，警方初步判斷，疑似是大兒子持電扇將父親砸死後再輕生。

但檢方3日下午針對涂姓父子的遺體相驗，根據鑑識人員現場採證、會同法醫檢視傷痕後發現，事發當時應是涂父因不明原因先持刀刺殺大兒子胸口，大兒子中刀後持電扇砸向父親反抗，但過程中因失血過多倒地身亡，而涂父則持刀刺向自己頸部，父子身上均有多處刀傷。

針對父親、弟弟的死因，涂姓大姊3日下午現身板橋殯儀館，對檢方判斷結果無意見，悲痛領取死亡證明書，而涂姓父子的遺體也將直接發還家屬處理相關後續事宜。

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