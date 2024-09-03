淡水某社區濺血！2房仲遭主委砍傷破窗求救　3嫌往北市竄逃

記者戴上容／新北報導

新北市淡水區北新路184巷一處社區昨晚8時驚傳血腥砍人事件！46歲廖姓社區管委會主委與兩名房屋仲介因糾紛爆發激烈爭執，竟在談判過程中失控持刀砍人。2房仲破窗逃命到附近店家求救，其中一人手腕遭割傷，另一人腹部疑似被刺中。警方展開調查，發現廖姓主委夥同48歲蘇男及30歲許男共3人，犯案後分乘2車逃竄，直奔台北市方向，廖姓主委過去已有傷害及組織犯罪前科，警方目前正全力追緝。

▲淡水社區爆發砍人案，2名房仲遭主委這方3人砍傷。（圖／記者戴上容翻攝）

事件的起因是社區內一名承租戶與管委會發生糾紛，承租戶委託26歲的王姓及25歲的黃姓房仲與廖姓主委協調，但管委會卻以未獲房東授權為由拒絕談判。雙方情緒激動，言語衝突升級為肢體暴力。

在昨晚的談判中，廖姓主委這方3人突然持刀向王、黃2人攻擊，場面瞬間失控。受傷的2名房仲拼命逃生，最終破窗逃脫，並向附近店家求助。其中王男手腕遭割傷，黃男腹部疑似被刺中，經醫院檢查後確認並無生命危險。

警方調查發現，廖姓主委有傷害、社會組織犯罪等前科，傷人的這方共2車3人往北市方向逃竄，正全力緝捕中。



▲▼ 警方獲報到場展開調查。（圖／記者戴上容翻攝）