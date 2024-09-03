撞擊片！桃園休旅左轉「對撞奧迪A3」車頭爛掉翻覆…釀2傷送醫

記者沈繼昌、戴若涵／桃園報導

桃園市中壢區聖德路一段2日上午發生一起車禍！一輛休旅車左轉時，與對向直行的灰色奧迪發生碰撞，由於撞擊力道猛烈，休旅車當場翻覆，奧迪則是車頭全爛，後方還有一車受到波及，整起事故一共造成2人受傷，稍早撞擊瞬間也曝光。

▲桃園左轉車禍，轉彎休旅車碰撞直行奧迪，2車車頭全毀釀2傷。（圖／記者沈繼昌翻攝，下同）

警方2日上午7時接獲民眾通報，在聖德路一段發生交通事故，隨即派員趕赴現場處理。初步了解，事發當時54歲張男開著白色休旅車沿聖德路一段往高鐵南路三段直行，準備左轉高鐵南路三段657巷時，當場與對向一輛由27歲關男駕駛的奧迪A3發生碰撞，並波及34歲李姓駕駛的車輛。

由於撞擊力道猛烈，張男的白色休旅車側翻路中央，車頭全爛，張男受有腿部擦挫傷，至於關男的奧迪則是車頭全毀、前輪爆胎，關男全身多處受有擦挫傷。

警方針對2名駕駛進行酒測，酒精濃度均為0。透過事發撞擊畫面可發現，張男先是打了左轉方向燈，接著便打算切入高鐵南路三段657巷，與關男的奧迪對撞，奧迪車尾當場翹起，休旅車則是側翻，畫面相當驚人。

警方呼籲，民眾駕駛交通工具行經路口左右轉彎時，應注意前後左右有無來車，避免發生危害，至於整起事故詳細肇事原因及責任歸屬仍有待進一步調查釐清。