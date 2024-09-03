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「俄羅斯娃娃式包裹」泰女手提包藏400萬海洛因　下場曝光

▲泰國籍女子今年5月間跟團來台旅遊，入境桃園機場第二航廈時，托運手提包被海關、航警局安檢大隊當場查獲夾藏第一級毒品海洛因803公克，市值逾400萬元新台幣。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲泰籍女子今年5月間跟團來台旅遊，托運手提包被查獲夾藏海洛因803公克，市值逾400萬。（圖／記者沈繼昌翻攝）

記者沈繼昌／桃園報導

泰國籍女子今年5月間跟團來台觀光，入境桃園機場第二航廈時，其隨身手提包被海關、航警局安檢大隊察覺有異，當場拆開後發現暗藏第一級毒品海洛因803公克，市值逾400萬，泰女坦承受運毒集團委託，完成托運可獲得10萬泰銖報酬，折合台幣約9萬3654元才鋌而走險，航警局訊後依違反毒品危害管制條例移送桃園地檢署偵辦，泰女目前仍遭收押。

▲20歲泰國籍女子今年5月間被查獲隨身手提包夾藏第一級毒品海洛因803公克，偵訊後移送桃園地檢署偵辦。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲20歲泰國籍女子夾藏海洛因803公克，偵訊後移送桃園地檢署偵辦。（圖／記者沈繼昌翻攝）

航警局指出，20歲的泰國籍女子於今年5月18日，以跟團為掩護自泰國來台旅遊，入境桃園機場第二航廈時，其隨身手提包經海關人員查驗時察覺影像有異，經財政部台北關海關人員、航警局安檢大隊查驗開箱時，當場查出宛如俄羅斯娃娃般層層包裹夾藏第一級毒品海洛因803公克，市值逾新台幣400萬元。

航警局刑警大隊偵訊時，泰女坦承受運毒集團利誘，將毒品夾藏在隨身手提包內，若完成運送可獲得10萬泰銖報酬，折合台幣約9萬3654元，因缺錢花用才決定鋌而走險，警方除查扣其隨身手提包、海洛因毒品外，還查扣手機等證物，全案偵訊後依毒品危害防制條例移送桃園地檢署偵辦。

▲泰國籍女子今年5月間被海關與航警局查獲托運手提包夾藏第一級毒品海洛因803公克等證物。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲泰國籍女子今年5月間被海關與航警局查獲托運手提包夾藏第一級毒品海洛因803公克等證物。（圖／記者沈繼昌翻攝）

航警局強調，經過專案小組成員偵破泰國遊客「假跟團、真運毒」來台，在託運行李夾藏第一級毒品海洛因入境，所幸經檢警與海關共同努力下，及時「截毒於關口」，展現政府緝毒無假期及對毒品宣戰之決心，航警局將持續落實強化境外、邊境查緝能量，以保障人民健康安全與維護社會治安，讓不法集團無可趁之機。

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