發函韓國瑜「及早協商確定開議日」　黃國昌預告本週公布優先法案

記者袁茵／台北報導

立法院新會期2日開始報到，儘管1日才在北檢門口聲援民眾黨主席柯文哲到近凌晨4時，民眾黨團總召黃國昌一大早仍率黨內立委報到，並表示上週就發函給立法院長韓國瑜，希望及早召開黨團協商，確定開議日期，並預告本週將召開記者會宣布優先法案。

▲民眾黨立委報到。（圖／記者屠惠剛攝）

黨團總召黃國昌率立委黃珊珊、吳春城、張啓楷、麥玉珍、陳昭姿、林憶君等人，一同於2日上午8時到立院報到，至於唯一缺席的林國成，據了解是出國參加勞工團體會議，預計3日就會回台。

由於諸多人都在北檢門口等待柯文哲到凌晨3時多，被問到精神如何？黃國昌回應，雖然清晨忙到4、5點，很多委員到家也沒闔上眼，但民眾黨精神就是「在工作崗位上把每件事做好」，所以仍依照原來規劃，早上8點集合完成本會期報到。

黃國昌也提及，針對此會期開議日期的黨團協商，民眾黨團已經正式發出黨團協商的請求給韓國瑜，希望韓國瑜及早召開黨團協商，及早確定開議日期，也希望立院新的會期有新的氣象，能及早開議。

至於民眾黨團下一步動作為何？黃國昌指出，民眾黨團運作與工作如常進行，對黨團來講最重要的事情，是時時刻刻、分分秒秒不忘選民的託付，更沒忘記在選舉期間與民眾做出的許諾，今天完成報到以後，本週將正式召開記者會，宣布民眾黨團在此會期的優先法案。

針對柯用選舉補助款4300萬買商辦爭議，未來會不會推動修法，申報選舉補助款用途供大眾檢視？黃國昌說，有關選舉補助款、政治獻金法，乃至於公職人員選舉罷免法，過去這段時間，社會有非常多的意見，而黨團也都有聽到，「我們接下來會審慎加以研議，怎麼樣讓台灣政治更清廉、更符合人民期待，是最重要且最優先考慮的原則。」

▼ 民眾黨團發函到院長室，希望院長盡速召集各黨團協商，以研議提前開議日期 。（圖／民眾黨提供）