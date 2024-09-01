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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

謝國樑9/6「反惡罷」大造勢！韓國瑜助陣機率低　考量原因曝光

▲立法院長韓國瑜出席連戰連方瑀鑽石婚宴。（圖／記者林敬旻攝）

▲立法院長韓國瑜謹守議事中立分際，高機率缺席謝國樑反惡罷造勢。（圖／記者林敬旻攝）

記者鄭佩玟／台北報導

基隆市長謝國樑面臨罷免危機，10月13日將舉行投票，國民黨出招反制罷免，除了國民黨大咖前總統馬英九、台中市長盧秀燕多次赴基隆合體謝國樑，基隆市黨部也將在9月6日在舊麵粉廠舊址舉辦「反惡罷、挺善樑」活動大造勢。據了解，即便謝國樑期望立法院長韓國瑜當晚能夠登上造勢舞台，以韓國瑜的高人氣提高「反罷免」動員能量，但以韓需謹守議事中立、避免參與高度政治性活動的考量下，出席機率相當低。

「拆樑」正式進入最後42天投票對決階段。中選會宣布成案後，國民黨隨即發動文宣戰，每周都於黨中央召開記者會，揭露2階段連署中選會無視行政倫理介入基隆罷免的幕後真相，要基隆市民站出來投下不同意票「反惡罷」，並質疑前基隆市長林右昌任內官員收賄遭起訴，「罷樑」的正當性已然失效。

除了文宣戰，黨內大咖、立委和北部議員們每周末也都輪番赴基隆「固樑」，包括國民黨前主席洪秀柱、國民黨主席朱立倫、副主席連勝文、前台北市長郝龍斌、台北市長蔣萬安、台中市長盧秀燕、桃園市長張善政皆以行動相挺謝國樑，不僅號召市民出門投下不同意罷免票，更是為謝國樑拉高聲量及曝光。

值得一提的是，其中以前總統馬英九最為熱心，加上本（1日）掃街、品嘗小吃，前後共三次赴基隆力挺謝國樑。回顧2022年基隆市長選舉得票，謝國樑當初拿下9萬6千多票，擊敗前立委蔡適應7萬1千多票，顯示基隆藍綠「六四比」，因此藍營內部評估，只要謝能守住基本盤，罷免案基本上很難過關，黨務人士指出，「不斷邀請馬前總統就是希望把握好原有的基本盤，催出反罷免投票率。」

此外，基隆市黨部也將在9月6日在舊麵粉廠舊址舉辦「挺善樑」活動大造勢，據了解，藍營各縣市首長出席意願頗高，而挺謝國樑卡司中，分量與加分第一名就是立法院長韓國瑜，謝國樑也相當期望韓能為自己站台。但據黨內人士透露，若韓國瑜在高度政治爭議下選邊站，恐被貼上為了國民黨搶救謝國樑的標籤，對於立法院長需要謹守議事中立的身分不符合，未來在主持議事、協商都會被預設已有政治前提，因此黨中央也多次與謝溝通，邀請韓站台不太恰當，謝國樑受訪時才會從「非常興奮」，改口稱「由黨中央處理」。

不過，黨內人士也強調，韓國瑜未出席9月6日造勢不代表不重視「反惡罷」，事實上，韓也多次私下自嘲自己就是罷免門檻爭議天下第一號受害者，只是參與身分與檔期問題要釐清，未來若有行政上的往來，有機會在政府機關舉辦的公開活動上與謝國樑相見，韓國瑜也一定會展露出「挺謝」的態度。
 

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