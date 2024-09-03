柯文哲2日晚上神秘行程去哪？　吳怡萱哽咽：他去看手術後的爸爸

▲民眾黨發言人吳怡萱。（圖／記者李毓康攝）



記者陳家祥／台北報導

民眾黨主席柯文哲上周五清晨遭檢廉約談後，一度因拒絕訊問想要離開而遭當庭逮捕，在廉政署、北檢待了近70小時後，2日凌晨由台北地方法院裁定無保請回。但昨（2日）晚間8點時，柯被捕捉到要外出，僅對媒體表示要去「工作」，直至11點才返家。對此，民眾黨發言人吳怡萱3日表示，柯文哲昨晚是前去台大醫院探望手術過後的柯爸，並將柯媽媽載往友人家暫住；吳怡萱在說明過程中，還一度哽咽。

柯文哲2日凌晨3點經台北地方法院裁定無保請回後，晚間8點被捕捉到要外出，面對外面的媒體詢問，僅表示要去「工作」，直至11點才返家。此舉引來外界質疑，是否是出門與律師沙盤推演後續的法律攻防戰。

對此，吳怡萱3日受訪時說，上個禮拜五（8月30日）柯爸爸因為住院，本來主席在當天早上是要去台大醫院簽手術同意書，但是在去之前就碰到檢廉上門，所以事情就沒有進行。

接著吳怡萱哽咽表示，後續柯爸還是持續在台大醫院進行手術，所以主席在回到家稍做休息後，其實非常擔心爸爸的身體，因為柯爸也92歲了，然後這次動手術對他來說是一個還蠻大的挑戰，「對主席來說，他心繫他的父親，昨天晚上就趕快去醫院探視手術後的爸爸」。

吳怡萱說，柯媽媽因為在台北，沒有辦法住在醫院裡面，後續主席就帶著柯媽去友人家，讓柯媽可以住在台北，能就近照顧柯爸爸。