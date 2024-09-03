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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

柯文哲2日晚上神秘行程去哪？　吳怡萱哽咽：他去看手術後的爸爸

▲▼民眾黨發言人吳怡萱出席民眾黨總統大選政治獻金帳務不實澄清記者會。（圖／記者李毓康攝）

▲民眾黨發言人吳怡萱。（圖／記者李毓康攝）

記者陳家祥／台北報導

民眾黨主席柯文哲上周五清晨遭檢廉約談後，一度因拒絕訊問想要離開而遭當庭逮捕，在廉政署、北檢待了近70小時後，2日凌晨由台北地方法院裁定無保請回。但昨（2日）晚間8點時，柯被捕捉到要外出，僅對媒體表示要去「工作」，直至11點才返家。對此，民眾黨發言人吳怡萱3日表示，柯文哲昨晚是前去台大醫院探望手術過後的柯爸，並將柯媽媽載往友人家暫住；吳怡萱在說明過程中，還一度哽咽。

柯文哲2日凌晨3點經台北地方法院裁定無保請回後，晚間8點被捕捉到要外出，面對外面的媒體詢問，僅表示要去「工作」，直至11點才返家。此舉引來外界質疑，是否是出門與律師沙盤推演後續的法律攻防戰。

對此，吳怡萱3日受訪時說，上個禮拜五（8月30日）柯爸爸因為住院，本來主席在當天早上是要去台大醫院簽手術同意書，但是在去之前就碰到檢廉上門，所以事情就沒有進行。

接著吳怡萱哽咽表示，後續柯爸還是持續在台大醫院進行手術，所以主席在回到家稍做休息後，其實非常擔心爸爸的身體，因為柯爸也92歲了，然後這次動手術對他來說是一個還蠻大的挑戰，「對主席來說，他心繫他的父親，昨天晚上就趕快去醫院探視手術後的爸爸」。

吳怡萱說，柯媽媽因為在台北，沒有辦法住在醫院裡面，後續主席就帶著柯媽去友人家，讓柯媽可以住在台北，能就近照顧柯爸爸。

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