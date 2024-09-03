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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

幕後／民進黨「柯文哲案圖卡失誤」決策曝　忽略政治效應反撲

▲▼快訊／幫北檢發圖文說明「柯文哲案」　民進黨刪文遭轟。（圖／翻攝民主進步黨）

▲民進黨透過圖卡法律科普，進行社會溝通，忽略了政治效應的反撲。（圖／翻攝民主進步黨）

記者陶本和／台北報導

民眾黨主席柯文哲捲入京華城弊案遭到偵辦，白營多次批評檢調執法有瑕疵，而民進黨中央黨部2日透過社群圖卡的方式進行「法律科普」，但隨即遭到嘲諷，被認為是替北檢發言，有「黨檢一體」之嫌，而民進黨也隨即刪文。對此，《ETtoday新聞雲》一次還原民進黨在此失誤的決策過程。

台北地方法院2日凌晨裁定前台北副市長彭振聲羈押禁見，而柯文哲「無保請回」。回顧檢調這段時間的偵辦過程，民眾黨多次提出質疑，認為檢調在搜索民眾黨中央黨部時，超過了拘票上的範圍，而且有讓柯文哲夜間疲勞偵訊之嫌，聲押也沒有依據等。

在柯文哲無保請回的這個時間點上，白營支持者士氣大振，柯文哲前幕僚柯昱安在直播節目中形容，「像是拿了世界冠軍，阿北無罪，阿北回家了」。但柯昱安也提醒白營支持者，不要高興這麼早。

因此，在白營士氣大振的氛圍下，民進黨過去「媒體創意中心」、「網路社群中心」合併改組的「新媒體中心」，本身就主責因應假訊息、社群文宣業務，在內部評估下，認為不論是在網路上，或是白營黨公職的公開發言，有不少扭曲法律解釋的疑慮，因此決定透過「法律科普」、「法律小知識」的方式來進行社會溝通，意在傳遞正確的法律知識。

在討論過程中，網路社群的操作上，因為法律解釋複雜艱澀，因此認為透過「圖卡」的呈現最為簡單扼要，可以讓普羅大眾都能理解基本的法律知識。因此，民進黨在文宣跟社群系統上，決定以「民眾黨沒說的真相」為主軸，製作一系列圖卡澄清，而其內容也是公開可查詢的資訊，經彙整而成。

據了解，民進黨這一系列的澄清圖卡上線後，在綠營內部，不論是輿情系統，還是互相提醒的友好與支持者群組，都沒有察覺此貼文異樣，多半認為就是單純的法律科普，也沒有人警示有「政治解讀」的風險。

當輿情警報響起時，是民進黨該貼文底下，出現大量嘲諷留言，綠營內部輿情系統跟各群組才開始察覺，有被反噬的可能。因此，黨內緊急會商，此一貼文初衷是進行「法律科普」的社會溝通，但也確實忽略了政治效應，沒有考量到在政治上的連結，尤其相關的法律說明，不應該由黨中央來發動，身份上確有不妥。

最終，中央黨部主責文宣督導的民進黨高層最終拍板撤文，同時考量要在此一失誤上負責，他們認為不能默默撤文、射後不理，主動發出補充說明的貼文，基調上承認貼文讓人有不當聯想。

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