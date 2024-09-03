　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

柯文哲稱不知京華城容積率840％挨轟　黃珊珊：是指「沒干預個案」

▲▼民眾黨團第十一屆第二會期優先法案記者會。（圖／記者屠惠剛攝）

▲民眾黨團第十一屆第二會期優先法案記者會。（圖／記者屠惠剛攝）

記者袁茵／台北報導

民眾黨主席柯文哲2日凌晨離開北檢時表示，今年3、4月才知道京華城案容積率840%，但由於社民黨台北市議員苗博雅早在3年前就質詢過類似題目，引發外界質疑，前北市都委會委員曾光宗也認為不應以「不知道」帶過。對此，前台北市副市長、民眾黨立委黃珊珊3日說明，柯文哲從沒說過不知道京華城案，對方當然知道有此陳情案，但交給專業單位後，就不可能去干預。

立院民眾黨團3日上午召開優先法案說明記者會，針對曾光宗稱京華城案涉龐大利益且歷經6年審議，不應以「不知道」帶過？黃珊珊表示，柯文哲從沒說「不知道京華城案」，柯有接到陳情、有按照程序交辦，然後由局處依法辦理，程序上都有經過市長，例如柯簽署的公展，這些柯文哲都知道，但簽署公展後就交由相關單位依法辦理。

黃珊珊提及，台北市政府有都市計畫委員會（都委會），任何市長都不可能去干預都委會的任何程序，包括干涉會議或下條子、下指示等，所以柯文哲的說法應該是「他（柯文哲）交辦以後，由都市計畫委員會去依法執行」，公展則是要讓全民都知道，所以要開地方說明會、都委會專案審查，審查完畢後則有相關會議紀錄且對外公開。

黃珊珊說，也就是柯文哲不會干預最後結果，也不會去參與，「他當然知道有這個（京華城）陳情案，但案子交給相關專業單位之後，他不可能去干涉個案。」

黃珊珊強調，現在台北市議會有非常多民意代表，故意把當年狀況用噴髒水方式不斷影射各種項目，不管是對柯文哲或台北市政府整個公務系統，都是非常、非常嚴重污辱，優質公務員很認真在工作，包括第一魚果市場改建，所有預算都是經過台北市議會通過，該預算當時流標，議會也下過非常多次的附帶決議，要求市府儘速處理。

黃珊珊稱，「如果是我們刻意減項發包、圖利個人，那市議會整個審議過程預算、下這麼多附帶決議、給這麼多的錢，這部分議員其實都很清楚。」現在不管是國民黨或民進黨的議員，都在利用片面資訊故意在這案子以外製造新的髒水，這是最值得譴責的事，「大家要把事情講清楚，就拿出證據來，而不是這樣每天潑髒水」。

ET快訊
台中女從天橋墜落！　耳鼻流血死亡
朱芯儀回診胸部照出一片白！　「抽出12塊肉」檢查結果曝
彈頭哭了！「年砸370萬」送女兒到瑞士讀書：每天流淚
幕後／民進黨「柯文哲案圖卡失誤」　決策過程曝
民主聖地「阿才的店」　宣布熄燈
快訊／11人死亡！　山東公車撞學生「家長送上學也遇難」
LIVE／滲透新光金被錄音！吳東亮回應了　愷樂懷孕生父曝光
高雄國賓改建「容積率1142％」　陳其邁回應了

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

支持盧秀燕選黨主席？　張麗善：只要對國民黨好的人才都支持

劉德音：任何議題不要框在親中、親美　要討論讓台灣強大方法

柯文哲稱不知京華城容積率840％挨轟　黃珊珊：是指「沒干預個案」

再談限貸令　卓榮泰：政府絕對不會破壞金融市場秩序

諷「不知道」成柯文哲政治生命葉克膜　吳靜怡：像無能失智稻草人

切割？前黃復興主委赴統戰大會唱陸國歌　國民黨：讓臧幼俠自己說

幕後／民進黨「柯文哲案圖卡失誤」決策曝　忽略政治效應反撲

柯文哲稱年初才知京華城容積840%　李彥秀：執政領導力打上大問號

資料庫產業是天上掉下來大禮物　劉德音：千萬不要放棄

轟柯文哲「不知容積率840%」離譜　黃暐瀚曝往事質疑：市長會不知？

黑熊母子蹦跳穿梭玉山　小熊半路轉頭萌看鏡頭

柯文哲批檢方編故事「備受壓迫、凌虐」

愷樂消失螢光幕4年半　41歲生日前曬「寶寶超音波照」：Hello

快訊／柯文哲無保請回！陳佩琪、黃珊珊相擁　小草振臂歡呼

《足球尤物》亞曼達拜恩斯近照曝光　「超粗眉毛+厚唇」嚇壞網友：她以前很美

李珠珢遭吉祥物「抓頭猛甩25下」！　挨轟霸凌...韓YTR發聲：是應援文化

陸男臥推被壓喊「大哥救我」　前台妹子聞聲飛奔：我來啦

重機網紅車禍過世

追問爆衝突！吳怡萱開嗆記者　黃國昌參戰「要這樣搞沒關係」

柯文哲遭調查2天無保請回　面色凝重發聲！陳佩琪落淚

支持盧秀燕選黨主席？　張麗善：只要對國民黨好的人才都支持

劉德音：任何議題不要框在親中、親美　要討論讓台灣強大方法

柯文哲稱不知京華城容積率840％挨轟　黃珊珊：是指「沒干預個案」

再談限貸令　卓榮泰：政府絕對不會破壞金融市場秩序

諷「不知道」成柯文哲政治生命葉克膜　吳靜怡：像無能失智稻草人

切割？前黃復興主委赴統戰大會唱陸國歌　國民黨：讓臧幼俠自己說

幕後／民進黨「柯文哲案圖卡失誤」決策曝　忽略政治效應反撲

柯文哲稱年初才知京華城容積840%　李彥秀：執政領導力打上大問號

資料庫產業是天上掉下來大禮物　劉德音：千萬不要放棄

轟柯文哲「不知容積率840%」離譜　黃暐瀚曝往事質疑：市長會不知？

顏正國早洩「為妻求助性治療師」　對戲楊謹華摸假GG認了：很害羞

1劑1億元血友病新藥進展！6藥物進入「平行審查」加速納健保

支持盧秀燕選黨主席？　張麗善：只要對國民黨好的人才都支持

邊佑錫保全爭議！韓機場確定「實施新規定」　已要求各經紀公司合作

老公病逝！嘉義女苦養3國小娃　警不捨幫籌善款過中秋

男開「假牌代步車」載妹子！拒檢狂逃撞電桿　慘吞4.1萬罰單

快訊／違規左轉沒走專用道釀禍！高雄小貨車挨撞…3人全送醫

才被拍到河邊痛哭！夏克立正式返回加拿大　親揭未來重大計劃

劉德音：任何議題不要框在親中、親美　要討論讓台灣強大方法

2024國際技能競賽9／10登場　 台灣技能國手團將赴法參賽

1歲弟婚禮緊盯新娘蜜胸　美姨嘗試卻「慘遭忽視」

政治熱門新聞

黃國昌上位民眾黨老二　「柯文哲請假」態度大轉變

即／偷刪圖文　民眾黨：謝謝北檢發言人民進黨

民進黨大翻車！　立委：民進黨代北檢發言「完全符合社會觀感」

民眾黨無人不是保皇派　掀挺柯戰清白最後底牌

退役少將「中國促統大會」聽國歌　近十萬月退俸恐蒸發

柯文哲替邵琇珮講「公道話」

憂「綠說有罪就有罪」　柯文哲估檢昨未抗告理由：動用國家力量研究我

柯文哲無保請回　美女發言人宣布：今天起吃素一年

徐巧芯轟北檢辦案「像無頭蒼蠅」　羅織罪名要入人於罪

柯文哲不知容積率840％　他曝5省思

黃國昌3跡象如「民眾黨實習主席」　戰狼夫婦列決策小組

高雄國賓容積率1142％　陳其邁回應了

即／幫北檢發圖文說明　民進黨遭轟突刪文

綠幫北檢說明柯案　王鴻薇酸：黨檢一體

更多熱門

相關新聞

幕後／民進黨「柯文哲案圖卡失誤」決策曝　忽略政治效應反撲

幕後／民進黨「柯文哲案圖卡失誤」決策曝　忽略政治效應反撲

民眾黨主席柯文哲捲入京華城弊案遭到偵辦，白營多次批評檢調執法有瑕疵，而民進黨中央黨部2日透過社群圖卡的方式進行「法律科普」，但隨即遭到嘲諷，被認為是替北檢發言，有「黨檢一體」之嫌，而民進黨也隨即刪文。對此，《ETtoday新聞雲》一次還原民進黨在此失誤的決策過程。

柯文哲稱年初才知京華城容積840%　李彥秀：執政領導力打上大問號

柯文哲稱年初才知京華城容積840%　李彥秀：執政領導力打上大問號

轟柯文哲「不知容積率840%」離譜　黃暐瀚曝往事質疑：市長會不知？

轟柯文哲「不知容積率840%」離譜　黃暐瀚曝往事質疑：市長會不知？

昌批賴「提名姚立明」散播1訊息

昌批賴「提名姚立明」散播1訊息

高雄國賓容積率1142％　陳其邁回應了

高雄國賓容積率1142％　陳其邁回應了

關鍵字：

民眾黨柯文哲京華城黃珊珊容積率

讀者迴響

熱門新聞

即／開學第二天！新北小6女童「學校5樓墜落亡」

林依晨政大老師嗆「不記得教過成都人」：教師節簡訊別寄了

愷樂突PO超音波照「小孩生父是他」

即／父子陳屍臥室「電風扇染血」小兒子裸蹲客廳

即／新北男墜樓　腦漿溢出死亡

中秋烤肉醉倒！男感覺下體「熱熱的」驚覺被性侵

吳東亮滲透新光金鐵證曝光　北檢掌控關鍵錄音

棒球男神「詹帥」詹智堯被爆秘婚！美女老婆身分曝光

「饗A Joy」已婚少東爆性騷正妹員工！　噁心對話曝光

鬼門關！　4生肖一路發到中秋節

來我家看貓！國三生硬上女友3次下場曝

18歲繼女手拿電子菸　吳東諺刪照道歉了

即／淡水驚傳砍人案！管委會持刀砍承租戶

摩羯要90度大轉彎了　最新各國路徑一致

愷樂懷孕了！閨蜜莎莎鬆口回應

更多

最夯影音

更多

黑熊母子蹦跳穿梭玉山　小熊半路轉頭萌看鏡頭

柯文哲批檢方編故事「備受壓迫、凌虐」

愷樂消失螢光幕4年半　41歲生日前曬「寶寶超音波照」：Hello

快訊／柯文哲無保請回！陳佩琪、黃珊珊相擁　小草振臂歡呼

《足球尤物》亞曼達拜恩斯近照曝光　「超粗眉毛+厚唇」嚇壞網友：她以前很美

熱門快報

L’Étape環法自行車挑戰賽

L’Étape環法自行車挑戰賽

現在報名享有「東森獨家運動鼓勵金」報名費$200折抵，記得輸入序號ETLETAPE241130

上班族必備 保健聖品

上班族必備 保健聖品

「文里補習班」開課啦！讓大家了解每種保健品的功能，24小時隨時補充營養、增添活力

ETtoday夏日七逃企劃

ETtoday夏日七逃企劃

新聞雲APP會員優惠：暑假出遊省荷包！霜淇淋買一送一、送200元小人國餐飲兌換券

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面