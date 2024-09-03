柯文哲稱不知京華城容積率840％挨轟　黃珊珊：是指「沒干預個案」

▲民眾黨團第十一屆第二會期優先法案記者會。（圖／記者屠惠剛攝）

記者袁茵／台北報導

民眾黨主席柯文哲2日凌晨離開北檢時表示，今年3、4月才知道京華城案容積率840%，但由於社民黨台北市議員苗博雅早在3年前就質詢過類似題目，引發外界質疑，前北市都委會委員曾光宗也認為不應以「不知道」帶過。對此，前台北市副市長、民眾黨立委黃珊珊3日說明，柯文哲從沒說過不知道京華城案，對方當然知道有此陳情案，但交給專業單位後，就不可能去干預。

立院民眾黨團3日上午召開優先法案說明記者會，針對曾光宗稱京華城案涉龐大利益且歷經6年審議，不應以「不知道」帶過？黃珊珊表示，柯文哲從沒說「不知道京華城案」，柯有接到陳情、有按照程序交辦，然後由局處依法辦理，程序上都有經過市長，例如柯簽署的公展，這些柯文哲都知道，但簽署公展後就交由相關單位依法辦理。

黃珊珊提及，台北市政府有都市計畫委員會（都委會），任何市長都不可能去干預都委會的任何程序，包括干涉會議或下條子、下指示等，所以柯文哲的說法應該是「他（柯文哲）交辦以後，由都市計畫委員會去依法執行」，公展則是要讓全民都知道，所以要開地方說明會、都委會專案審查，審查完畢後則有相關會議紀錄且對外公開。

黃珊珊說，也就是柯文哲不會干預最後結果，也不會去參與，「他當然知道有這個（京華城）陳情案，但案子交給相關專業單位之後，他不可能去干涉個案。」

黃珊珊強調，現在台北市議會有非常多民意代表，故意把當年狀況用噴髒水方式不斷影射各種項目，不管是對柯文哲或台北市政府整個公務系統，都是非常、非常嚴重污辱，優質公務員很認真在工作，包括第一魚果市場改建，所有預算都是經過台北市議會通過，該預算當時流標，議會也下過非常多次的附帶決議，要求市府儘速處理。

黃珊珊稱，「如果是我們刻意減項發包、圖利個人，那市議會整個審議過程預算、下這麼多附帶決議、給這麼多的錢，這部分議員其實都很清楚。」現在不管是國民黨或民進黨的議員，都在利用片面資訊故意在這案子以外製造新的髒水，這是最值得譴責的事，「大家要把事情講清楚，就拿出證據來，而不是這樣每天潑髒水」。