踹破法務部長大門！被黃國昌翻出　邱議瑩：他是演員，不值得回應

▲2013年邱議瑩不滿前總統陳水扁被移送台中監獄附設培德醫院專區，踹破法務部長辦公室大門。（圖／CTWANT提供）

圖、文／CTWANT

民眾黨主席柯文哲涉京華城容積弊案遭檢調聲押禁見，台北地院2日凌晨裁定柯文哲無保請回。民進黨團幹事長吳思瑤昨（2）日指出，距離最終判定是否有罪還有漫長路途，民眾黨不斷鼓弄民粹，對司法辦案進行政治施壓，是對司法非常不敬，也是非常負面的操作手法。國民黨團總召黃國昌則回應，哪一黨的立委曾直接帶隊去法務部，踹破法務部長的門？民進黨立委邱議瑩今（3）日對此回應，黃國昌是演員，不是政治家，不值得回應。

邱議瑩今日受訪表示，「基本上我不太想回應黃國昌先生，他是個演員，他不是個政治家、也不是個政治人物，竹篙湊菜刀的事情太多了，他的確不值得我回應」。

邱議瑩說，倒是還是想奉勸民眾黨的同仁，包括柯文哲，應該好好的冷靜出來面對司法、這一切的調查，而不是一再一再的操弄這一些不經世事的小草們，或者是不斷地在媒體放送錯誤的觀念給大家。

她接著說，司法是獨立公正的，每個人面對司法都應該是以謙卑、誠實的態度面對他，「還是要請柯文哲先生，過去那些詐騙手法、手段，在這次司法的過程裡頭應該用不上，所以你還是好好面對司法問題」。

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