民眾黨團將推「安樂死合法」、廢考監修憲案　因柯文哲案要修刑訴法

▲民眾黨團第十一屆第二會期優先法案記者會。（圖／記者屠惠剛攝，以下皆同）

記者袁茵／台北報導

民眾黨團今3日召開記者會公布下會期優先法案，其中包括要修《刑事訴訟法》，是因民眾黨主席柯文哲捲入京華城案而遭偵辦，引發的一系列偵查程序爭議，以及推「不在籍投票」，且公投、選舉一併施行，還有《尊嚴善終法》，也就是安樂死合法。此外，還要推動修憲案，廢除考試院及監察院，也要下修公民權行使年齡為18歲，完善國家憲政制度，啟動第三波民主改革。

民眾黨團立委黃國昌、吳春城、麥玉珍、黃珊珊、陳昭姿、張啓楷、林憶君3日召開記者會，報告民眾黨本會期優先法案，聚焦捍衛司法正義、媒體公開透明、保障勞工權益、提升醫療品質、關心學童健康、提升軍人待遇等面向；黃國昌再重申，已於上週五函請立法院長韓國瑜盡早召開黨團協商，決定開議日期，處理許多人事同意案及福國利民法案。

黃國昌首先指出，本會期將先推動《刑事訴訟法》，強化刑事偵查程序人權保障，防止權力濫用，落實程序正義；還有在刑法上增訂《妨害司法公正罪》與《棄保潛逃罪》，杜絕關說司法、棄保潛逃毫無刑責的荒謬現況。

黃國昌針對《刑事訴訟法》的偵查程序，以柯文哲案例說明，無論是調查局、廉政署或檢察官，當當事人主動配合調查、沒有逮捕，意即人身自由沒有被約束，「請問檢察官憑什麼不讓自由之身的柯文哲受訪，還催促上車？請問法律基礎是什麼？」要求未來若有機關宣稱當事人是「自願配合調查」，必須清楚告知權利，包括如果當事人要求就可隨時依自由意志離開，這是被視為犯罪嫌疑人，居於刑事被告地位的人應該享有的權益保障。

另外，黃國昌提及，要推動《公益揭弊者保護法草案》，完善揭弊者保護法制，鼓勵揭弊者勇於揭發不法弊案，實現廉能政治；此外，還要推動修憲案，廢除考試院及監察院，「民進黨喊了20、30年，現在到底要不要廢除監察院？也跟人民說清楚講明白」，此外也要推動下修公民權行使年齡為18歲，完善國家憲政制度，啟動第三波民主改革。

張啓楷指出，台灣媒體亂象已久，將推動《新聞媒體與數位平台強制議價法》立法，說明社群平台使用台灣媒體報導，卻沒有給予相當報酬，未來將保障媒體，立法明定要求數位平台使用者付費；另將與林國成共推《衛星廣播電視法》，針對兩個部分改革，第一是公開透明，電視新聞業者應確保公開發行義務，其中包含股權資訊、財務資訊，更重要的是財務中政府採購案的透明化，讓國人清楚媒體的收入來源。

張啓楷也幫尚未回國的林國成說明，林要推動《勞工保險條例》第66條及第69條的修正草案，將政府最終支付責任入法，法案內容是將政府最後支付責任入法，確保勞保永續發展，保障勞工退休權益。

麥玉珍說明，將推動「不在籍投票」，且公投和選舉、全國和地方一併施行，還要開放在中華民國自由地區的通訊投票，電子申請不在籍投票將考慮分區定點的電子投票。此外，延續上會期的《新住民基本法》的精神，推動《反歧視法》，禁止一切形式的差異待遇，如肢體、語言等暴力，還要建立民事上的騷擾救濟方法，實質填補受歧視者的損害。

陳昭姿指出，「安樂死」議題在台灣一直有許多爭論，她將推動《尊嚴善終法》，搭配《安寧緩和醫療條例》和《病人自主權立法》，台灣推動安樂死的民意調查高達七成，民眾黨團《尊嚴善終法》實施對象為「具有無法治癒之疾病及無法忍受之痛苦」的病人，包括最低意識狀態和永久植物人；病人需親自且明確向主治醫師提申請程序，不能簽具書面聲明者，應指定一名20歲以上具完全行為能力者，但有法定排除對象。

黃珊珊說，台灣現行「長照基金」財源不穩定，且支出逐年增加，嚴重影響國家勞動力及國民晚年照顧之品質，必須要推動《長照保險法》，將參考日本、德國、韓國，比照健保局而成立長照局，建立一套妥善機制，讓財務穩定、多方負擔，財源達到2300億。

黃珊珊表示，台灣詐騙頻繁，要推動《融資公司法》打擊詐欺，近年來融資公司等詐騙案層出不窮，影響金融體系穩定，部分融資公司已成三不管灰色地帶，「融資公司變成影子銀行，已經大到比銀行還大，誘使年輕人借款，最後卻還不出來，變相使他們成為詐騙集團的共犯、車手」，應指定由金管會監管，落實監管、遏止民眾信用不當擴張。

吳春城稱，自己負責的是《營養午餐專法》，當前台灣學校，每週提供炸物兩次以上的學校竟然占到22%，還有丸類、香腸等重組食品、半加工食品超過五成，相當不營養，對照日韓在60年前，已有《營養午餐專法》，凸顯台灣的教育部懈怠、立法牛步，「什麼錢都可以省，但是孩子的營養錢，絕對不能省」。

林憶君認為，現代軍事偵查手段多元、戰場透明度高，中共衛星技術也越來越發達，很容易拍到我國軍事基地營區和戰力配置，因此將透過修訂《要塞堡壘地帶法》，明確定義戰略要域、公告被劃分戰略要域地點，規範禁止行為等，以保障營區設施還有安全。

被問到要修《刑事訴訟法》哪幾條條文？黃國昌回應，以104年度台上字3052號刑事判決為例，犯罪嫌疑人自動配合調查被訊問36小時，柯是70小時，一般人身心難以負荷；若是自動配合調查，檢調應要主動告知被調查人的權利保障，這是基本程序問題，包括他沒有受拘束、隨時可以離開等等。

黃國昌痛批，柯文哲是自願配合調查，帶隊的主任檢察官江貞諭憑什麼在柯走出家門時阻止受訪？憑什麼要求柯盡快上車？如果在第二天凌晨台北地檢署當庭諭令逮捕之前，柯文哲若是自由的，請問其他權利有沒有受保障？可不可以打電話？北檢說清楚講明白，不要用灰色地帶在物理、心理上控制行動，「柯文哲要不要受訪、上車，江貞諭憑什麼催促？如果北檢不會回答，就請檢察總長邢泰釗或法務部長鄭銘謙出來回答」。