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網怨「花蓮住宿補助」突被取消！疑「業者超賣」觀光署要查

▲花蓮住宿補助擴大，觀光署9月推出「旅一來再來」方案，吸引民眾到花蓮旅遊。（圖／觀光署提供）

▲花蓮住宿補助擴大，觀光署9月推出「旅一來再來」方案，吸引民眾到花蓮旅遊。（圖／觀光署提供）

記者蔡亞樺／台北報導

振興花蓮觀光，觀光署祭出住宿補助每房最高1千元，但網友抱怨，在旅遊電商平台訂房申請補助，事後收到通知「補助額度超出限制」，領不到補助，讓她相當傻眼。對此，觀光署表示，已函請花蓮縣政府釐清民宿是否有超賣，或實際房間數與其登記不符情形。

一名網友今（3日）在社群平台Dcard發文表示，衝著花蓮振興補助可以住稍微好一點的飯店或民宿，發現旅遊電商平台Klook下訂還有加碼500元，決定2個晚上都在平台下訂後第3天寄來通知，第1晚補助順利通過，第2晚補助收到「不可申請」通知。

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該網友說，打電話、寄E-mail詢問電商平台客服後，收到通知因入住的民宿補助名額已滿，因此無法得到補助，「訂房網頁上完全沒有標示相關名額限制，消費者要怎麼知道自己預計下訂的民宿或飯店補助已滿？」

該網友表示，後來去詢問觀光署客服，告知補助名額有限制，隔一周觀光署回覆該民宿疑似有違規行為，補助名額遭拔除，因此無法使用補助，但補助資格仍有保留，這樣結果令她很傻眼，竟遇到單位疏忽而權益損失的鬼故事。

觀光署指出，依振興花蓮震後獎勵旅遊個別旅客住宿優惠活動規定，「旅宿業者報名時須切結遵守本活動規定，經花蓮縣或台東縣政府審核通過後，再公布於活動專區，始具備參加活動資格」；「旅宿業者申請旅客入住當日獎助之房間數，不得逾其合法登記房間數，違者將依發展觀光條例規定查處。」

觀光署表示，有關民眾入住花蓮旅宿，卻有無法申請住宿優惠折抵，已函請花蓮縣政府依「發展觀光條例」及旅宿業相關法規，釐清查處旅宿是否有違規情形，並研議後續相關處理方式。

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