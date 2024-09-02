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香港旅遊界大佬蔡百泰：花蓮，恢復了！

▲▼花蓮,香港,旅遊,五月天,蔡百泰,徐榛蔚。（圖／資料照）

▲香港旅遊界大佬蔡百泰向香港市民喊話，要大家多到花蓮玩。

生活中心／綜合報導

榮獲日本授勳的香港旅遊界大佬蔡百泰，得悉台灣音樂天團五月天11月間將赴花蓮公益開唱，肯定縣長徐榛蔚帶領花蓮縣從強震、颱風重創之中迅速奮力崛起，積極全面啟動振興觀光產業，基此，他為花蓮鄭重向七百多萬的香港市民發聲：「花蓮，恢復了，請大家到花蓮來玩，歡迎，歡迎！！」

蔡百泰究竟何許人也？而他憑什麼條件和能力，在香港旅遊界不但佔有一席之地，而且還榮獲前日本首相頒授「旭日雙光章」勳章。且讓我們回顧上世紀的台灣，在風雨飄搖的年代，台灣人如何飄洋過海，勤奮打拚勵志人生的傳奇故事。

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蔡百泰出生台灣的台南人，1968年（民國57年）擔任日語導遊，年輕時既赴海外打拚，帶團秉持顧客至上精神，憑著一股真誠與勇氣，來到經濟快速發展、競爭激烈的香港，投身觀光旅遊事業，聲譽卓著，短短11年內於1979年創立「百勝旅運有限公司」，並出任董事長至今。

蔡百泰除了經營旅運公司，公司設在商業繁榮的尖沙嘴東，也積極參與教育、醫療等領域的公共事務，榮任港澳台灣同鄉會名譽會長，1996年獲清華大學教育基金會、歴史系頒發「贊襄教育，功在千秋」獎座，促進台灣、香港、日本觀光交流，深獲政府官員及觀光業界高度肯定。

據日本設在香港日本國總領事館，網站發出的新聞資訊顯示：1992年，蔡百泰擔任「香港日本人旅客手配業社協會」會長，並於2006年成為永遠榮譽會長，對確立香港作為日本遊客主要海外旅遊地點的地位，作出了重要貢獻。

2004年蔡百泰更就任日本國駐香港總領事館主辦「海外安全對策聯絡協議會」委員，一直以來對保障海外日本人的安全，貢獻良多。除了獲頒授2012年的日本外務大臣表彰外，亦獲香港特別行政區政府，由特首董建華頒贈榮譽勳章、國際獅子會國際會長獎等。2016年，更榮獲日本首相安倍晉三俱名的「旭日雙光章」勳章，倍感殊榮。

立法院國民黨總召傅崐萁，2017年擔任花蓮縣縣長，率縣府團隊親赴香港舉辦「好靚輕旅節」推介會，特邀香港商界、旅遊界如蔡百泰等重要人士出席盛會，共同行銷花蓮縣豐富的旅遊環境資源，大力推廣花蓮的深度旅遊行程，包括泛舟、賞鯨、溯溪、騎單車等，深得港人青睞，直飛花蓮渡蜜月旅行。

蔡百泰在香港大力邀請香港市民，攜家帶眷搭乘香港快運航空，只要九十分鐘就能直飛花蓮，感受太平洋的熱情，悠遊在生態大自然的懷抱。縣長傅崐萁表彰他對花蓮的熱情與貢獻，特別製作玫瑰石「共濟群力，熱忱勤敏」匾額的，意義深遠。

蔡百泰去年底走訪花蓮，對花蓮留下深刻的美好印象。雖然花蓮今年四月份遇到地震、七月颱風等侵襲，但是仍然改變不了他對花蓮的熱愛。他肯定徐縣長力破困境的表現，讓外界知道花蓮依然美好，努力改變外界因為地震衝擊造成對花蓮的負面觀感。

因此，蔡百泰挺身在適當時期，願意為花蓮人來發聲，誠摯的向香港各界好朋友邀請，歡迎大家將來能到花蓮渡假旅遊。蔡董事長關心花蓮、熱愛花蓮，流露情義相挺，真心熱誠，雪中送炭的精神，格外令花蓮人感動。
 

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