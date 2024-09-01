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上半年旅館營收「北增南退」　學者喊話新交長：用國際角度推展觀光

▲入住「奇幻旅夏」住房專案即可獲得參展門票，指定房型再升級贈含「玻璃獸絨毛玩偶」的展覽限定套票,熱感口袋按摩槍。（圖／台北凱撒大飯店提供）

▲今年上半年旅館（觀光旅館及一般旅館）營收達522億餘元，較去年增加約12億元。（圖／台北凱撒大飯店提供）

記者蔡亞樺／台北報導

今年上半年旅館、民宿住房率，相較去年雙雙衰退，據統計，今年上半年觀光旅館及一般旅館營收達到522億元，比去年同期增加逾12億元，卻呈現「北增南退」，學者黃正聰分析，因國際旅客回流北台灣居多，中南部則面臨國人出國替代國旅。

前交通部長李孟諺因婚外情閃辭，將由行政院發言人陳世凱接任，明（2日）進行交接，黃正聰向新部長喊話，政策可放寬並多舉辦大型演唱會等方式促進觀光，要用更具國際競爭角度看待台灣觀光政策，觀光產業蓬勃，可以照顧到更多基層民眾，讓國人受益。

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觀光署前公布上半年旅館、民宿客房住用率，旅館業（觀光旅館及旅館）47.3%、民宿22.69%，分別較去年同期減少2.9%及3.84%。觀光署表示，推測主要受國境開放、匯差等因素影響台灣民眾旅遊目的地選擇所致。

▲▼上半年觀光旅館、一般旅館營收。（圖／前瞻觀光政策研究室提供）

▲觀光旅館今年上半年、去年上半年營收及房價分析。（圖／前瞻觀光政策研究室提供）

不過，根據前瞻觀光政策研究室統計分析，今年上半年旅館（觀光旅館及一般旅館）營運績效，觀光旅館營收達130億餘元、一般旅館達392億餘元，合計522億餘元，相較去年同期510億餘元，增加超過12億元。

靜宜大學觀光事業學系副教授黃正聰也指出，台北市、新北市、桃園市旅館營收皆有增加，但台中市、台南市、高雄市等中南部地區旅館營收則衰退，顯示國際旅客回流以北台灣居多，中南部則是國人以出國替代國旅。

黃正聰說，上半年全台旅館營收較去年平均增加2%，其中雙北旅館增加10至20%，就是旅館的餐飲成為營收主力，餐飲營收比例佔全旅館營收的一半，因此營收不受影響。

▲▼上半年觀光旅館、一般旅館營收。（圖／前瞻觀光政策研究室提供）

▲一般旅館今年上半年、去年上半年營收及房價分析。（圖／前瞻觀光政策研究室提供）

旅館業反映缺工問題，黃正聰表示，一般旅館聘用員工人數，由去年1月52706人，到今年6月59253人，增加6547人，顯示旅館員工已逐步就位，但旅館業反映尚有1萬名的人力缺口。

觀光署近期針對國際觀光客送機票、推優惠等方案，黃正聰認為，有幫助但有限，建議多舉辦大型活動例如新加坡舉辦泰勒絲演唱會，減少人力限制，日本、新加坡都有開放移工，日本遊樂區甚至徵求台灣青年當工作人員。

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關鍵字：

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