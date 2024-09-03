花蓮住宿補助「住房率提升2成」　觀光署：退休族想一來再來

▲花蓮理想大地擁有歐洲風情。（圖／業者提供）

記者蔡亞樺／台北報導

提振花蓮觀光，觀光署6月祭出住宿獎勵補助，9月1日起加碼，從原本補助每人限用1次，擴增為每人每月1次、每房補助1千元，團體也提高為第3團補助3萬元。觀光署長周永暉說，補助實施後花蓮住房率提升2成，也有很多退休族反映希望能夠一來再來。

0403強震重創花蓮，觀光署6月推出住宿補助，每人每房補助1千元，為了刺激國旅、鼓勵民眾重返花蓮，觀光署推「重遊花蓮一來再來」擴大方案，把原本以房為單位改成以人為單位，9月1日至11月30日，每人憑身分證每月限用1次。

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周永暉今（3日）上午出席台灣自行車旅遊節記者會，接受媒體聯訪被問起花東國旅補助的執行狀況，他指出，補助實施後截至目前為止，住房率達到提升2成的標準，目前執行率大概已經超過3成了，希望大家一來再來。

▲花蓮旅遊。（圖／記者賴文萱攝）

周永暉提到，9月開始花東住宿補助擴大，9月補助每人每房1千元，10月1日又重新計算、11月1日又重新計算，所以可以一來再來。小團體旅遊12人也可以，團體旅遊第1團補助2萬元、第2團補2.5萬元，第3團提高到3萬元，鼓勵從小團到花蓮來玩。

他說，很多退休族反映希望能夠一來再來，「一來再來」方案最早是退休族反映，因為時間比較餘裕，國人也會互助，是不是可以到花蓮買買東西、或多住一晚參加活動，他也發現各縣市努力去到花蓮開會，感受到台灣的溫暖。