學姊硬壓學妹宿舍床上強吻！狂送40封情書　跟騷+猥褻被判刑

▲花蓮廖姓女子強吻大學學妹遭判刑。（示意圖／取自免費圖庫123RF）

記者郭玗潔／花蓮報導

花蓮廖姓女子迷戀大學學妹，不斷傳訊息、寫情書追求，還在情人節時約她到宿舍，將她壓在床上強吻，又趁兩人同在汽車後座時再度強吻，還站在學妹租屋外盯梢、守候，讓學妹心生恐懼，將廖女告上法院。法官檢視相關證據，判定廖女犯行屬實，依犯跟蹤騷擾、強制猥褻等罪，拘役部分處100日，有期徒刑部分則合併處8月，都可易科罰金。全案還可上訴。

判決指出，廖女和小雅(化名)是大學學姊、學妹，廖女雖知道小雅有男友，仍從去年1月到5月間，每天傳LINE給小雅要求見面，或到她租屋處送禮物和信件，合計送了40封信，同時尾隨、跟蹤小雅回家，又在小雅租屋處外盯梢、守候，讓小雅不堪其擾。

此外，廖女於去年2月14日情人節時，藉口要送小雅禮物，將她約到大學宿舍內，將對方強壓在床親吻，又曾在汽車後座對小雅強吻，共強制猥褻得逞2次。廖女並於去年3月底到小雅住處敲門，開門後見小雅男友也在，竟自行進入租屋處，經勸阻也不願離開。

另外，廖女又於去年4月29日在小雅家外盯梢，見小雅和男友騎機車雙載正要離開，憤而上前強拉機車，導致男友必須緊急煞停，妨害兩人自由行車之權利。廖女又在小雅家入口處用身體攔阻，妨害小雅的女性友人自由進出，最後小雅無法忍受廖女不斷騷擾，報警處理。

廖女在警詢時供稱，她和小雅是情侶關係，所以她的所作所為都是正常的舉動，直到審理時才坦承犯行，法官依她犯跟蹤騷擾罪、2個強制罪、1個留滯住宅罪、2個強制猥褻罪，拘役部分合併處100日，可易科罰金10萬，有期徒性部分則合併處8月，可易科罰金24萬元。全案還可上訴。

● 《ETtoday新聞雲》提醒您：性侵害就是犯罪，請撥打110、113。