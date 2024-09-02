未來10天雨區曝　周末可能有熱帶性低氣壓

▲未來10天熱帶性低氣壓侵襲機率圖。（圖／翻攝Youtube頻道Hsin Hsing Chia）

記者蔡亞樺／台北報導

第11號颱風「摩羯」昨晚在菲律賓附近生成，台灣整合防災工程技術顧問公司總監賈新興今（2日）指出，摩羯路徑朝南海方向移動的機率高，周六至周日觀察琉球群島東南方熱帶性低氣壓發展的趨勢。

賈新興在臉書表示，明日午後高屏有零星短暫陣雨。周三至周五，恆春半島及南台東雲有局部雨，其中周日午後東北部山區、花蓮、台東，以及嘉義以南有局部短暫陣雨。

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他說，周四，恆春半島及南台東雲有局部雨，午後嘉義以南及宜花台有局部短暫陣雨。周五，午後苗栗以南及宜花東有局部短暫陣雨。周六，彰化以南有局部短暫雨，午後桃園以南及宜花東有局部短暫陣雨。周日，午後桃園以南及宜花東有局部短暫陣雨。

他表示，下周一，午後台南以南及花東有零星短暫陣雨。下周二台中以北及宜蘭有局部陣雨，下周二午後至下周三全台各地有陣雨，其中南投以北有局部較大雨勢發生的機率。超過5天後預報變動度大、不確定性較高。

▲摩羯颱風路徑潛勢圖。（圖／氣象署提供）

摩羯颱風的部分，賈新興分析，其路徑以朝南海方向移動的機率高，周三起巴士海峽及東南部（含蘭嶼、綠島）沿海有長浪發生的機率。周六至周日，觀察琉球群島東南方熱帶性低氣壓發展的趨勢，並留意其後續發展動態。