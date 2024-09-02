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農業部收到陸方通知「文旦恢復銷對岸」　瑞穗農會已接百噸訂單

▲台灣文旦柚今起恢復可輸入大陸。（圖／記者楊惠琪攝）

▲台灣文旦柚今起恢復可輸入大陸。（圖／記者楊惠琪攝）

記者楊惠琪／台北報導

長達2年多的文旦禁令解禁！大陸國台辦今（2日）宣布，台灣文旦柚今起可恢復輸入大陸，但必須是獲得註冊登記的供果園和包裝廠才獲准輸入。農業部動植物防疫檢疫署證實，已接獲大陸正式通知，目前國內有45家供果園、19家包裝場申請通過，今年輸中的文旦抽樣量將提高至2倍。

2022年8月3日大陸以柑橘類水果檢出「大洋臀紋粉蚧蟲」為由，暫停包含文旦柚等柑橘類水果輸入，大陸國台辦今宣布恢復台灣文旦柚輸入，但必須是獲得註冊登記的供果園和包裝廠。

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農業部防檢署副署長杜麗華表示，今天上午已接獲大陸官方的正式通知，目前國內已登記的供果園有45家、包裝場有19家，但因兩岸防檢疫的溝通平台並無詳細的修正檢疫條件，因此將比照過去輸中相關的病蟲害來檢疫，並加強台灣文旦柚的抽驗量，將提高至2倍。

花蓮瑞穗鄉農會總幹事黃盛皇表示，目前放行的45家供果園、19家包裝場都在花蓮，花蓮柚農在歷經地震、風災之後，總算傳來好消息，一早已經接到5、6家貿易商來電準備下單出貨到大陸，預計第一批訂單至少會有100公噸以上，最快7天後出港，可以趕在中秋前夕運抵對岸，但因解禁消息來得突然，不少農民早就將文旦賣給盤商，實際能夠出口的數量還要進一步統計。

根據農業部統計，截至今年9月2日止，文旦柚出口數量為6409.48公噸，以外銷香港的4881公噸為多，其次依序為新加坡750噸、加拿大389噸、南韓214噸、日本119噸等。
 

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