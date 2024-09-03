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中共強化教育方向　黨刊《求是》：不培養社會主義掘墓人

▲▼ 第二十屆三中全會、習近平出席閉幕、破除身體不適謠言 。（圖／翻攝 央視新聞聯播）

▲中共總書記習近平。（圖／翻攝 央視新聞聯播）

文／中央社記者呂佳蓉北京3日電

暑假結束，中國學校迎來開學季。中共黨刊「求是」刊登文章表示，中國的教育絕不能培養社會主義破壞者和掘墓人，否則就是失敗的教育，不能犯這種歷史性錯誤。

中共中央主辦的「求是」雜誌刊發由國家主席習近平署名的文章「培養德智體美勞全面發展的社會主義建設者和接班人」，重申並強調中國的教育方向與目標。

文章表示，中國的教育絕不能培養社會主義破壞者和掘墓人，絕不能培養出一些「長著中國臉，不是中國心，沒有中國情，缺少中國味」的人，「那將是教育的失敗」，「我們絕不能犯這種歷史性錯誤」。

▲▼ 第二十屆三中全會、習近平出席閉幕、破除身體不適謠言 。（圖／翻攝 央視新聞聯播）

文章並指，長期以來，各種敵對勢力從來沒有停止對中國實施西化、分化戰略，「從來沒有停止對中國共產黨領導和我國社會主義制度進行顛覆破壞活動」，企圖在中國策劃「顏色革命」，「他們下功夫最大的一個領域就是爭奪我們的青少年」。

這篇文章擷取自習近平在2018年9月10日在中國全國教育大會上講話的一部分，並刊登於今年9月1日出版的第17期「求是」雜誌。

近年來，習近平主政下的中國，官方加強教育思想方向。2019年11月公布「新時代愛國主義教育實施綱要」；2021年，中國教育部組織編寫的大中小學「習近平新時代中國特色社會主義思想學生讀本」正式使用，代表「習近平思想」進入中小學必修課程教材。

2023年10月，中國全國人大常委會通過「愛國主義教育法」，從今年元旦起實施。今年9月開學的年度，香港初中課程也新增了「習近平思想」；而中國中小學歷史教材則新增中印與中越邊境戰爭內容。

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