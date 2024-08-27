陸中央定調「支持教師積極管教學生」　污辱誹謗老師「追究刑責」

▲大陸中央定調，維護教師積極管教學生的權利 。（示意圖／CFP，下同）

記者魏有德／綜合報導

中共中央、國務院昨（26）日發佈「關於弘揚教育家精神加強新時代高素質專業化教師隊伍建設的意見」。意見提到，維護教師合法權益；「維護教師教育懲戒權，支持教師積極管教」；學校和有關部門要依法保障教師履行教育職責；依法懲處對教師的侮辱、誹謗、惡意炒作等言行，構成犯罪的，依法追究刑事責任等。

《大象新聞》報導，教育懲戒權是把雙刃劍，利用得好，可以培養學生更加健康的人格，但利用得不好，也會給孩子帶來創傷。

青島一名10歲男童21日遭托管班教師毆打，導致孩子身體大片淤青腫脹，引起輿論熱議。這名老師現已被行政拘留10日，罰款1000元（人民幣），青島市即墨區教體局正進一步調查處理中。

根據大陸2021年開始執行的《中小學教育懲戒規則（試行）》顯示，教師在課堂教學、日常管理中，對違規違紀情節較為輕微的學生，可以當場實施以下教育懲戒，對於小學高年級、初中和高中階段的學生，違規違紀情節嚴重或者影響惡劣的，給予不超過一周的停課或者停學，要求家長在家進行教育、管教，學校可以給予警告、嚴重警告、記過或者留校察看的紀律處分，高中生最重還可以開除學籍。

不過，大陸中小學教師對學生身體上的懲戒權被限定在正常限度內的罰站（一節課內）、抄寫，絕不可對學生進行毆打、辱罵。

「維護教師教育懲戒權，支持教師積極管教」主要在於保障部分老師在校園中的「無力感」。據了解，部分教師在學生紀律不佳時進行批判或處罰，反被學生貼上濫權的標籤，甚至以言語威脅，此時，該「意見」便成為教師的「保護傘」，協助重塑教育生態。