中美戰略溝通登場　王毅：溝通應具有建設性

▲中共中央外辦主任王毅與美國國家安全顧問蘇利文。（圖／翻攝自中國外交部）

記者鄭思楠／綜合報導

中共中央外辦主任王毅27日與美國國家安全顧問蘇利文（Jake Sullivan）在北京展開美中新一輪戰略溝通。王毅說，期待今明兩天的溝通除了戰略性和實質性，更應具有建設性。蘇利文則表示，期待透過這次戰略溝通，與中方進行「富有成效的對話」。

根據中國外交部發布新聞稿顯示，王毅說，「中美關係攸關兩國，牽動世界。過去幾年，兩國關係充滿波折。在習近平主席和拜登總統的戰略引領下，我們實現了重返峇里島、通往舊金山，其中的經驗值得總結，教訓需要汲取，關鍵是要錨定相互尊重、和平共處、合作共贏的大方向。」

王毅表示，落實好兩國元首舊金山會晤共識是中美雙方的共同職責，也是此次戰略溝通的主要任務。期待雙方在接下來的兩天裡就此進行深入溝通。希望這次溝通一如既往是戰略性和實質性的，同時應該更具有建設性，推動中美關係朝著舊金山願景克服干擾、排除障礙，真正實現穩定、健康、可持續發展。

中方新聞稿中，蘇利文說，「這是我作為總統國家安全事務助理首次訪華，感謝中方周到安排。拜登總統致力於負責任地管理美中關係，避免競爭演變為衝突，並在有共同利益的領域開展合作。期待通過此次戰略溝通，同中方就廣泛議題進行富有成效的對話，落實好兩國元首達成的共識。」

蘇利文27日下午乘坐專機飛抵北京，展開為期三日的訪華之旅。據了解，蘇利文本次是受到中共中央外事辦主任、大陸外交部長王毅的邀請，不僅是美國國家安全顧問時隔8年再度訪華，也是蘇利文任內首次訪問大陸。