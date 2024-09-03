批北檢變「執行民進黨意志小弟」　黃國昌：這就是賴清德的司法改革？

▲民眾黨立委黃國昌。（圖／記者屠惠剛攝）

記者袁茵／台北報導

民眾黨主席柯文哲捲入京華城弊案，北檢8月30日搜索柯住宅、中央黨部、台玻大樓柯文哲辦公室，經70小時後，台北地院2日凌晨柯文哲無保請回，但民進黨卻做圖卡替北檢講話，遭疑干預司法，柯3日也指控被動用國家力量「研究」，民眾黨立委黃國昌則批評，現在民進黨是老大哥，北檢則是執行民進黨意志的小弟。

立院民眾黨團3日召開優先法案記者會，針對怎麼看民進黨成「北檢發言人」，以及北檢至今未抗告，是不是事證不足、還在拼湊？黃國昌表示，台北地檢署從第一時間搜索中央黨部，違法搜索超出搜索票範圍，隨後公然說謊，這些至今都還沒跟台灣社會講明白，結果急著跳出來幫北檢發言的卻是民進黨。

黃國昌提及，剛剛媒體提問民進黨是不是成為「地檢發言人」，這不能說是錯，但有一點主客倒置，聽起來好像「北檢是主、民進黨是小弟當發言人」，但事實上倒回過來，「民進黨才是主，北檢則是執行民進黨意志的小弟，當小弟無法回答問題時，由後面的老大哥民進黨幫北檢小弟回答問題」。

黃國昌喊話民進黨主席賴清德站出來說清楚、講明白，「民進黨跟北檢如此水乳交融的結合關係，就是賴清德要推動的司法改革嗎？這是賴主席兼總統送給台灣司法改革的第一份大禮嗎？」

黃國昌也質疑，柯文哲無保請回的裁定，印證民眾黨一開始所說的，從搜索到當庭逮捕，根本就沒有充足具體事證，搞了整整70個小時，結果什麼都沒有，「一開始這整件事就沒急迫性，你有什麼急迫性？如果真的有急迫性的話，那時候不羈押柯文哲不行，奇怪，為什麼提個抗告拖拖拉拉的？這就牽涉到手上都沒有證據，請問北檢到底在幹什麼？刑事偵查程序可以讓你們這樣胡亂用來踐踏人權嗎？」

最後，黃國昌喊話北檢嚴肅說明，如果北檢無法說明、面對的話，「我看恐怕法務部長、檢察總長要出來把話說清楚、講明白」。