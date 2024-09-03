轟柯文哲「不知容積率840%」離譜　黃暐瀚曝往事質疑：市長會不知？

▲柯文哲無保請回。（圖／記者湯興漢攝）

記者郭運興／台北報導

民眾黨主席柯文哲因京華城案遭約談調查，2日凌晨裁定無保請回，柯透露，「容積率840%自己完全不知道」。對此，媒體人黃暐瀚今（3日）表示，糾纏多年的大案，身為市長豈會「不知」？2017年柯文哲在議會就曾擔心提高到560%容積率，會圖利廠商，但2020年便當會往上加，反而不怕了？市長卸任兩年半後才「第一次知道」？難道柯市府不開市政會議？「不知道違法」合理，但說「不知道結論提高到840％」太離譜了。

黃暐瀚表示，柯文哲怎麼可能不知道？怎麼可以不知道！因為貪污治罪條例第六條的限制條件是「明知違背法律」，所以只要「被偵查人」並未「明知」，條件就不滿足。

黃暐瀚表示，柯文哲用這個攻防點來說服法官「無保請回」，柯文哲的律師相當高明。不過「不知違法」已能脫罪，要講到「不知道容積率是840%」、「今年三月才第一次知道」，就有點太扯了。

黃暐瀚認為，京華城案，對老百姓來說，尤其非台北市民以外的國人同胞，也許陌生，但對北市府官員、議員跟記者，那是糾纏多年的大案，身為市長，豈會「不知」？

黃暐瀚指出，當初郝龍斌前市長堅持只給京華城392% 容積率，延續到柯市府的第一任，林欽榮副市長、林洲民局長依舊堅持。而台北市議員應曉薇為了要求提高到560%容積率，在2017年的議會跟柯文哲、林欽榮、林洲民三人唇槍舌劍，2017年的柯文哲市長在議會備詢台上說公務員害怕不敢簽，怕簽了會圖利廠商。

黃暐瀚說，從392％提高到560%就怕會圖利了？後續2020年便當會繼續往上加，卻反而不怕了？這合理嗎？柯文哲說市長基於尊重專業，不予干涉，讓都發局的專家會議自行做成結論，這個他相信。但2021年九月通過京華城容積率提高到 840% 這件事，市長本人卻要到卸任兩年半後，2024年三月才「第一次知道」？這是真的嗎？難道柯市府內部不開市政會議？不做局處報告？

黃暐瀚再說，何況都發局的重大決議一做完，2021年苗博雅議員就立刻在議會警告小心違法，市長依舊不想主動了解？市府從來沒人報告？這就是台北市2018年到2022年「公開、透明」的進步團隊？

最後，黃暐瀚強調，柯文哲說「不知道違法」、「沒有干預」，合理；但說「不知道最後的結論是提高到840％」？是不是，太離譜了？