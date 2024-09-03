柯文哲稱年初才知京華城容積840%　李彥秀：執政領導力打上大問號

▲李彥秀。（圖／記者屠惠剛攝）



記者崔至雲／台北報導

檢調偵辦京華城容積獎勵涉貪案，約談民眾黨主席柯文哲，但台北地方法院2日凌晨裁定柯文哲無保請回，北檢將提抗告。對於柯聲稱京華城容積840%是直到今年3、4月才知道，國民黨立委李彥秀表示，就政治層面來看，柯文哲作為八年台北市的大家長，對於重大市政以及用人良莠就必須概括承受，負起完全的政治責任，而此事也可看出柯文哲的執政領導能力與政治判斷能力被打上大問號。

李彥秀提到，台北地檢署偵辦京華城容積率弊案，台北地院前晚召開羈押庭，由於北檢無法提出柯文哲「犯罪嫌疑重大」要件；也無法證明在都委會研議放寬容積率過程中，「柯文哲是否明知是違法而指示」，因此在昨天清晨裁定無保請回。柯文哲後來受訪時說，在羈押庭最後答辯時向法官表示，京華城案當年轉送都委會後，就完全沒有過問，直到今年三、四月份媒體沸沸揚揚時，才第一次知道京華城容積率達到840%。

李彥秀認為，這個問題可以分為「法律面」與「政治面」來討論。就「法律面」而言，柯文哲究竟什麼時候知道京華城容積率達到840%？有沒有明知違法而指示？必須「讓證據說話」，這也是檢方能否抗告成功，以及未來起訴定罪的關鍵。如果檢方拿不出充分的證據，抗告或是再次聲押仍然失敗，勢必會引發「政治辦案」的批評，也會引國內政治的動盪與反撲，檢方必須補強相關事證，切勿到處放話，不可不慎。

針對「政治面」，李彥秀分析，柯文哲作為八年台北市的大家長，對於重大市政以及用人良莠就必須概括承受，負起完全的政治責任。京華城案放寬容積率，背後的利益高達數百億元，更是最典型「拿著刀叉吃人肉」的案例，「用人不當在先、防弊不力在後，事後又缺乏危機處理能力。」柯文哲的執政領導能力與政治判斷能力被打上大問號。

李彥秀直言，從2014年掀起政壇旋風、民眾黨成立五年、總統大選結束，走過風風火火的十年，她相信，歷經最近的種種政治風暴，柯文哲應該靜下來好好思考過去的不足以及未來的路要如何走下去，這對柯文哲以及民眾黨走的更寬廣、走的更長遠至為關鍵重要。