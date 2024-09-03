小草奔北檢聲援柯文哲　吳宗憲：司法機關前聚集從來不合法

▲吳宗憲。（圖／記者屠惠剛攝）



記者崔至雲／台北報導

民眾黨主席柯文哲因京華城案被北檢聲押，法院裁定無保請回，過程中，民眾黨多次開記者會槓上北檢，眾多小草也在北檢外聚集。曾任檢察官的國民黨立委吳宗憲今（3日）表示，在司法機關前面聚集好像從來不合法，但法官跟檢察官都是尊重當事人發言。

吳宗憲今受訪強調，他一直主張，不希望有政治力介入司法，也請政治人物還給檢察官一個辦案的空間，尊重司法，各政黨不要對檢察官下指導棋，不管是以前他當檢察官時代所受到的政治力影響，或這個時代檢察官偵辦各案件受到的影響，都不應該。

媒體問到，民眾黨目前似乎是想帶領小草對抗司法？吳宗憲說，從鄭文燦案到柯文哲案，都要以無罪推定態度看待，接下來就是要尊重司法流程，他不清楚對抗司法的定義，當事人對司法會有一些表示，不過「在司法機關前面聚集從以前好像就不是合法的事情」，但目前也沒看到有開罰的動作。

吳宗憲強調，所有案子就要尊重檢察官偵查，現在檢察官要抗告，就等抗告結果，不宜對於每件事情妄下定論。無罪推定是司法重要原則，支持者到場聲援也許是民主態度的展現，但是不要逾越、不要超過，有些人比較激動還對檢察官人身攻擊，不需要到這個程度。

媒體再問，是否覺得柯文哲在過程中對北檢也要釋出善意，柯文哲還說自己被凌虐？吳宗憲表示，對當事人的想法予以尊重，「我們自己以前開庭時候，我們即使完全依照訴訟法開庭，當事人有時候也會認為我們是不是在特別針對他」，但所有法官跟檢察官開庭一定都是尊重當事人發言，法官不語，所以法官跟檢察官不會出來解釋，就是依據法律好好進行偵查跟審判。



