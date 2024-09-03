批賴清德用「提名姚立明」散播1訊息　黃國昌怒罵：開什麼玩笑！

▲黃國昌。（圖／記者屠惠剛攝）

記者袁茵／台北報導

總統府日前公布新任司法院正副院長以及大法官提名人選，將送立法院審查，但名單公布後卻是爭議滿滿，尤其曾擔任賴清德競選總部主委的姚立明被提名擔任司法院副院長，引爆輿論不滿。民眾黨立委黃國昌3日批評「開什麼玩笑」，怒嗆賴清德是跟法律界散播一項訊息「只要聽我賴清德、做我賴清德想做的，你以後就有司法院副院長可以做！」

立院民眾黨團3日召開優先法案記者會，針對怎麼看姚立明被提名為大法官並司法院副院長？黃國昌表示，司法院正副院長的名氣多麽重要，不僅僅是憲法守護者，更關乎台灣司法改革，而對於前總統蔡英文8年司法改革，人民只有4個字叫「徹底失望」。

黃國昌提及，賴清德提名自己的競選總部主委姚立明當司法院副院長，「請問賴清德是把司法院看成什麼？看成是個人拿來酬庸的單位嗎？讓我們司法院成為酬庸院嗎？開什麼玩笑！我們絕對沒辦法容忍賴清德這樣踐踏司法改革，踐踏到把司法院副院長拿來酬庸自己競選總部主委！」

黃國昌怒批，賴清德要藉由提名姚立明當司法院副院長，是跟全體法律界散播一個訊息，「聽好了法律人！只要聽我賴清德的、做我賴清德想做的，以後你就有司法院副院長可以做！是這樣嗎？請賴清德說清楚講明白」。