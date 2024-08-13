少子化為何「私校沒倒一堆人搶唸」？網曝關鍵原因：不想被割頸

▲原PO發現身邊的親朋好友都搶著把子女送私校。（示意圖／取自免費圖庫Pixy）

圖文／CTWANT

台灣少子化嚴重，但私校卻被家長搶破頭？有網友近日透露，他發現身邊的同事、朋友都搶著把小孩送進私校，包括幼兒園、小學、國中，就連高中都不例外，有同事甚至要求女兒放棄景美女中，轉去讀私校，讓他驚呼「現在少子化不是很嚴重嗎？感覺私校應該要倒閉的才對，結果一堆人在搶？」貼文曝光後也引發熱議。

原PO在PTT以「不是少子化嚴重，怎麼一堆人在搶私校？」為題發文，表示隨著年紀增長，身邊認識的同事、朋友的小孩年紀越來越廣泛，但不管是哪種年紀，最近發現怎麼好像全部都在搶私校！不管是幼稚園、小學、國中、還是高中。

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「就連同事女兒讀高中可以上景美女中、這種我以前印象還不錯的學校，同事還說他跟女兒都覺得很爛，要送去私校？」讓他很好奇，現在少子化不是很嚴重嗎？感覺私校應該要倒閉的才對，結果一堆人在搶？怎麼一堆都要去搶私校？」

貼文曝光也引發網友熱議，許多人紛紛表示公立環境太複雜，「因為公立的一堆牛鬼蛇神，私校光財力就是一道篩選門檻」、「已經反轉了，現在要讀私校比較潮」、「有小孩的都有錢人當然唸私校」、「簡單說就是美國化，在美國，黑人讀便宜公立學校，白人搶昂貴私立學校」、「就兩極化所以搶私校啊，8+9才少」、「公立學校89化，有錢的都送私校，光安全就差很多」、「我是公立高中老師，說真的同事小孩十幾年來都送私校，無一例外…」

也有不少網友認為，「老師不得管教，國中以下長怎樣，自己想」、「公校管教被人本教育部毀滅啦」、「因為現在公立學校老師管不動學生了」、「讀公校會被割頸」、「公立在教改下，根本像以前的放牛班了」、「公立一堆8+9根本管不動，老師也無法」、「公立學校老師有責任感的、認真教的也不少，但目前濫訴家長過多，只要遇到一個心態就會馬上調整」。

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