家長怨今開學「上1天又休假」　北市教育局：提供孩子緩衝時間

▲台北市長蔣萬安及教育局長湯志民，參加博愛國小開學。（圖／台北市教育局提供）

記者許敏溶／台北報導

全國中小學今（30日）開學，台北市長蔣萬安與教育局長湯志民今天特別前往博愛國小參與開學活動。部分家長不滿今天上課一天，緊接著周末又要放兩天假，湯志民表示，從教育學觀點來看，這樣也還好，因為暑假時間很長，周五開學讓孩子來學校，再放假可提供孩子緩衝時間，對孩子影響也較小。

今天是中小學開學日。蔣萬安和湯志民特別到博愛國小關心孩子上學情形，並和學生一起參與「安全過路口」課程。蔣萬安提及，今年是台北市「交通安全年」，市府從暢通及完善行人安全環境、全齡交通安全教育及形塑道路安全文化等面向，並訂有「北市交通安心行計畫」，提供行人安全友善通行環境。

[廣告]請繼續往下閱讀...

不過，有部分家長認為，選擇在今天周五上課，隨後又要放假兩天，對家長來說造成困擾。對此，湯志民指出，根據《各級學校學生學年學期假期辦法》，寒暑假時間都有規定，像是寒假為21天，暑假是60天，而今天是全台各級學校統一規定的開學時間，「在今天開學，從教育學觀點來看也還好，因為暑假很長，選擇周五開學讓孩子來學校，其實提供緩衝時間，對孩子影響也較小。」

至於新學期規定國中小在午休跟早自習不能考試，湯志民表示，相關規定早已有，且教育部重申多次，他個人也認為，孩子的考試要減少，這次教育部嚴格限制早自習跟午休時間不能考試，對孩子學業成長有比較大支持力量，本來一早來學校是要來參加活動，或是做課前準備，從教育觀點來看，孩子一進校園就考試不是理想作法，現在做出比較嚴格限制，希望各級學校能遵守，因為大家都希望孩子以快樂心情來學校，並且能安心與舒適學習。

▲台北市教育局長湯志民（右）指出，今天開學，隨後再放兩天假，可讓孩子有緩衝時間。（圖／台北市教育局提供）