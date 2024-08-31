北市女高職生控「遭噴白色液體」校方不協助　教育局：依法調查中

▲女高職生控訴，遭不明人士噴灑白色不明液體。（圖／CFP，示意圖）

記者許敏溶／台北報導

一名女網友今（31日）上傳照片與影片控訴，就讀北市某公立高職，衣服、水壺等物品遭不明人士噴灑白色不明液體，向校方通報後卻感受不到學校協助，調閱監視器也被阻止。北市教育局表示，校方知悉後依法進行校安通報，並在3日內召開會議決議受理，目前正依法調查中。

根據女網友PO文，她在今年3月起發現水壺內有不明白色液體，之後又在外套、衣服上發現不明黃垢或口紅痕跡，隨即向校方通報，但教官卻表示，跟學校無關，是她沒收好東西。

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女網友指出，想調校內監視器卻被校方阻止，感覺不到學校有提供協助，讓她很失望與害怕，且上網PO文說明案件過程與疑似對象，就收到校方來電要求撤文，讓她感到身心俱疲。她也質疑，校方是否依照《性平法》在24小時內通報教育機關。

台北市教育局表示，學校在知悉有疑似性別事件後，即依法進行校安通報，並在3日內召開會議決議受理，目前正依法調查中，並提供被行為學生相關輔導及協助，未來學校將依調查結果及決議進行後續輔導處遇事宜。

針對女網友的指控，記者在截稿前無法取得校方回應。

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