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大陸 大陸焦點 特派現場

華為「三折疊新機」發表強碰iPhone 16　陸媒：蘋果將下神壇

▲▼華為「三折疊新機」發表強碰iPhone 16　陸媒：蘋果將下神壇。（圖／翻攝微博）

▲華為發表會強碰蘋果。（圖／翻攝微博）

記者蔡紹堅／綜合報導

蘋果日前宣布將在10日舉行秋季新品發表會，外界盛傳iPhone 16即將亮相，不料，中國大陸手機大廠華為隨即「強碰」蘋果，也宣布要在10日舉行新品發表會，還以「華為巔峰之作」來宣傳此次的新品，較勁意味濃厚。

華為2日上午宣布，華為見非凡品牌盛典及鴻蒙智行新品發布會定檔 9 月 10 日下午2點半。隨後，華為終端 BG 董事長余承東也發文預熱，他表示，「華為最具引領性、創新性、顛覆性的產品來了！」

余承東並強調，「這是別人想到但做不到的劃時代產品，5 年的堅持與投入，我們將科幻變成了現實。華為巔峰之作，敬請期待！」

余承東沒有透露即將發表的新品為何，但大陸媒體預測，從海報的「Z」字形元素來推斷，很可能就是近期備受關注的「三折疊手機」。

▼網友拍下余承東疑似使用「三折疊手機」的畫面。（圖／翻攝微博）

▲▼華為「三折疊新機」發表強碰iPhone 16　陸媒：蘋果將下神壇。（圖／翻攝微博）

也有大陸網友爆料，華為三折疊螢幕新機採用內折、外折、雙鉸鏈設計，螢幕預計為10英吋左右，在折疊的狀態下，厚度約15至20毫米，搭載麒麟9000系列平台，並支援鴻蒙PC級應用，實現生態互通。

由於撞期蘋果的秋季新品發表會，不少大陸網友都非常興奮，認為這將是華為新機與蘋果iPhone 16的大戰，大陸媒體《雷科技》甚至直言，「今年的 9 月 10 日將是手機產業的分水嶺，蘋果將正式走下神壇，安卓將全面引領手機行業創新！」

不過，專家卻沒這麼樂觀，根據《北京商報》報導，資深產業經濟觀察家梁振鵬表示，即便三折疊手機克服了一切硬體上的難關，建立軟體生態也需要時間，具體而言，三折疊手機的螢幕尺寸與傳統產品有很大不同，需要軟體開發者進行針對性優化適配，一方面是界面佈局、字體大小這樣的基本要素需要調整。

梁振鵬還說，從另一方面來看，多了一塊螢幕後，怎樣體現出多螢幕的優勢，如何實現多線程辦公等問題，也需要在實踐中探索。

▼華為先前曾公布一項「折疊設備」專利。／翻攝微博）

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