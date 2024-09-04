iPhone16上市倒數　舊機漲幅、銷量Top10一次看

記者蘇晟彥／綜合報導

距離iPhone 16系列亮相倒數7日，全球果粉無不翹首以待，傑昇通信彙整市調機構公布台灣智慧型手機市場銷售資料，公佈自2023年9月上市至2024年7月，在台開賣十一個月期間，共計售出逾184萬台新舊iPhone，其中iPhone 15系列就佔88%的銷售份額；進一步觀察新舊iPhone的價格資訊及銷量排名，前五名銷售最好的都是iPhone 15系列，在通路加大降價幅度下，至今都還有超過1成的跌幅，Pro以上旗艦機價差更顯著。

進一步觀察前十名的iPhone，iPhone 15系列就佔8席，表面上看來果粉對iPhone 15系列整體反應良好，實際上市場流通的也主要是這些熱門機型；全台最大連鎖通訊門市─傑昇通信表示，隨著iPhone 16的諸多傳聞和預測，消費者在七月初開始觀望，通路價格也從最初的停滯，到八月回漲約4%，再到九月的凍漲，以迎接新機上市。

傑昇通信分析，2023年全球智慧型手機行業低迷，蘋果在推出iPhone 15系列時並未提高美國售價，只取消了Pro Max的128GB版本。而採用台積電3奈米製程工藝晶片、鏡頭光學變焦的重大改進、新的鈦金屬外殼及改用Type-C介面的iPhone 15系列，這些試圖吸引用戶升級的規格似乎未能顯著提升銷量，甚至不敵iPhone 14系列；面對即將上市的 iPhone 16系列採用更高階硬體規格，生產成本也將相應增加，倘若成本直接轉嫁給消費者，台灣手機市場通路面臨的賣壓恐雪上加霜。

此外，市場預估蘋果新系列機款的需求量將會很大，傑昇通信則認為，因應AI手機換機潮，還在iPhone8、X、XR、11硬撐的用戶，都有可能成為這波iPhone 16系列換機主力，只是手機零件和製程成本確實不斷上升，就連同今年大多數安卓旗艦新機的定價也持續調高，特別是這次蘋果iPhone 16新機使用台積電提供的A18晶片處理器成本較高，就算美國當地不調漲，蘋果恐採用去年方式針對其他國家進行大幅調整，以應對iPhone 16系列因零件成本上漲、通膨和高利率帶來的匯差問題。

疫情後的消費行為拉長換機週期，雖然蘋果未能從iPhone 15系列中獲得很大的銷售表現，傑昇通信坦言，以最熱銷、漲價可能性相對大的Pro以上旗艦機型來看，就算漲幅大約落在2,000元（換算漲幅約5％），只要屆時市面上還能買到現貨的iPhone 15系列，且跌幅超過一成以上，仍具價格競爭力；值得注意的是，當前還能買到的iPhone SE 3、iPhone 13、iPhone 14及iPhone 15系列貨況匱乏，庫存水位明顯低於去年同期。



